Litvínov tasí švédskou posilu. Do Vervy míří Edwin Hedberg

Hokejisté Litvínova získali novou posilu do útoku. Dvanáctý tým extraligové tabulky se do konce sezony dohodl na spolupráci s pětadvacetiletým švédským útočníkem Edwinem Hedbergem. Kolumbijský rodák hrál v této sezoně finskou ligu za Ässät Pori.

Hedberg prošel mládežnickými reprezentačními výběry a v sezoně 2015/16 si zahrál za Tre Kronor i mezi seniory. Vedle finské a švédské nejvyšší soutěže okusil v minulosti také Kontinentální ligu, v níž odehrál necelé tři sezony za Medveščak Záhřeb.

"Edwina znám dobře z Medveščaku. Viděl jsem ho i ve Skelleftee a v Ässät Pori. Je to fantastický bruslař, má dobrou koncovku a je dobře technicky vybavený. Myslím si, že je pro nás jeho angažování logické, protože nám takový hráč v týmu chybí," uvedl pro klubový web skaut Rostislav Dočekal.

"Je to hráč, který byl vychovaný švédským hokejem. Očekáváme od něj velký přehled, technickou hru s tlakem do branky a zakončením. Je to další impulz do našeho mužstva, abychom se posunuli do vyšších pater tabulky a vytvořili tím větší konkurenci v mužstvu," doplnil generální ředitel Jiří Šlégr.

Hedberg odehrál dosud v tomto ročníku 24 zápasů a připsal si 11 bodů za devět gólů a dvě nahrávky.