Útočník Fořt prodloužil ve Zlíně do roku 2024

Hokejový útočník Tomáš Fořt bude hráčem Zlína až do roku 2024. Sedmadvacetiletý reprezentant, který byl v minulém týdnu náhradníkem pro turnaj Channel One Cup, podepsal s Berany novou smlouvu na čtyři sezony. Kontrakt obsahuje klauzuli, podle níž bude moci od ročníku 2021/22 odejít do zahraničí v případě zajímavé nabídky. Extraligový klub o tom informoval na svém webu.