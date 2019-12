Drželi jsme krok jen do půli zápasu, štvalo Razýma po debutu

„Vydrželi jsme držet krok do půli zápasu, kdy jsme byli vyrovnaným soupeřem. Pak jsme si začali myslet, že už to moc umíme a začali si komplikovat situaci v obranném pásmu, kupit chyby, čehož Boleslav využila," mrzelo Razýma.

Dynamo přitom vyjelo na led s přáním, aby navázalo na předchozí dvě výhry se Spartou a Brnem. A také, aby konečně přerušilo nelichotivou sérii, vždyť v Boleslavi uspělo naposledy 11. prosince 2015. Nový kouč postavil na vlas stejnou sestavu, která před reprezentační pauzou rozprášila šesti zásahy Kometu. „Nebyl taky ke změnám důvod, ale po druhé třetině jsme už nějaké udělali. Budeme tu spoléhat na hráče, kteří budou poctivě pracovat a pokud někdo k tomu bude přistupovat lehkovážně, tak bychom ke změnám určitě sáhli," ujistil 58letý kouč.

Jeho tým začal aktivně, jenže domácí podržel Krošelj a Tybor těsně před první pauzou pouze orazítkoval tyč. Vlach ve druhé třetině ještě odpověděl na vedoucí trefu Šťastného, pak ale Kurka s Pláňkem v rozmezí 31. a 36. minuty poslali Bruslaře do rozhodujícího trháku 3:1. „Třetí gól to zlomil, pomohl nám. Pak už jsme byli víc na puk a v klidu to dohrávali," usmíval se dvougólový útočník Středočechů David Šťastný.

Východočeši v závěrečné části už nenašli sílu, aby nepříznivý vývoj otočili. Do Boleslavi je přijel povzbudit docela početný zástup fanoušků, jejich miláčci je však výsledkem nepotěšili. Spolu s Kladnem zůstávají v extralize nejhorší na cizích hřištích, ze čtrnácti duelů vyhráli jen dva. „Nabádáme kluky, že si nemůžeme jít hokej jenom zahrát, ale podat výkon, který povede k bodovému zisku. Nedůslednost v obranném pásmu nás dneska stála zápas," připomněl Razým, jenž chce mužstvo

Zapracovat chce přitom i na hře v početních výhodách, které Dynamu v sezoně příliš nejdou. „Rád bych samozřejmě řešil i přesilovkové složení, ale chybí mi tu pravák, zkušený hráč, abychom to mohli hrát z obou stran. Budeme je zatím řešit v rámci daných možností," dodal.