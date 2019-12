Hovorka exparťáka Štěpánka překvapil. Ten si ale v premiéře výhru vzít nenechal

Třinec porazil Kladno, kterému znovu chyběl zraněný Jaromír Jágr, potřetí v sezoně. Na rozdíl od dvou vysokých vítězství (6:2 a 7:1) se na něj ale tentokrát pořádně nadřel.

„Nebyl to úplně učesaný hokej. Kladno přijelo bránit, nemohli jsme se moc prosadit. Opticky jsme možná byli dvě třetiny víc na puku, ale ve třetí Kladno přidalo a párkrát nám docela zatopilo. Ale nakonec jsme to nějak ubránili. Moc nám to nelepilo, jsme proto za ty dva body rádi," oddychoval po vítězné premiéře v třineckém dresu gólman Jakub Štěpánek.

Samostatné nájezdy v Třinci. Marek Hovorka z Kladna se raduje z gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

„První zápas v novém týmu je vždycky takový speciální. Snažil jsem se na to ale moc nemyslet, i když některé chvíle byly těžké. Třeba ve druhé třetině jsem moc zákroků neměl, dostal jsem gól. Tam mi nebylo úplně nejpříjemněji," přiznával Štěpánek.

Rozhodující rozstřel si expardubický gólman vyzkoušel poprvé v sezoně a zastavil v něm tři z pěti kladenských pokusů. „Nic moc nevymýšleli, žádná klička. Pokaždé prostě vystřelili. Škoda inkasovaných gólů, první střela mi brnkla o hokejku, druhá o beton. Dva góly mezi nohy jsem v jedněch nájezdech dlouho nedostal," svěřoval se Štěpánek poté co jej podobnou střelou pokořili Brendan O'Donnell a jeho nedávný parťák z Pardubic Marek Hovorka.

„Vůbec jsme se nedohadovali, kam budeme střílet. Každý měl v hlavě to své zakončení. Ale já jsem hned věděl, co udělám. Vyšlo mi to hlavně proto, že jsem tohle na Koubu v Pardubicích nikdy nedělal. Po utkání mi přiznal, že jsem ho tím překvapil," popisoval Hovorka.

Michal Barinka z Kladna a Tomáš Marcinko z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Po utkání cítil, že nechybělo málo a Kladno si mohlo z ledu úřadujícího českého šampiona odvést bodů více. „Čtrnáct minut první třetiny jsme hráli docela dobře v defenzivě, ovšem poté, co dali gól, jsme začali zmatkovat. Nehráli jsme to, co jsme si řekli. Ale od začátku druhé třetiny se to změnilo a hra se vyrovnala. Škoda těch přesilovek na konci. Ta první byla dobrá, tu v prodloužení jsme ale nesehráli dobře. Bylo to takové nepřipravené, syrové. Absolvoval jsem v Kladně jeden trénink a trénovali jsme jen pět na čtyři. Čtyři na tři ne, může to být i tím," vykládal nový člen kladenské sestavy, v níž kromě Jágra scházeli i další opory Valský, Stach a Réwai.

„Až se nám vrátí, budou to mít těžké v boji o flek, protože kluci, co hráli místo nich dřeli jako koně," smál se Hovorka. „Samozřejmě vtipkuji. Tihle hráči nám neskutečně schází. Každý z nich má velké zkušenosti. S nimi bychom tu byli ještě silnější," řekl slovenský hokejista, jenž přišel do Kladna poté, co podobně jako Štěpánek nedávno nedobrovolně skončil v Pardubicích.