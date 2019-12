Škoda, že rozhodující gól dostaneme z takové prasárny, čílil se na Spartě plzeňský gólman

Vážně jste jej mohl chytit? Tomášek to provedl náramně a střelou z pravého kruhu pod víko na bližší tyč trefil snad jediné volné místečko v brance.

Gól na první tyč je vždycky chybou brankáře. On to sice dobře trefil, ale tenhle prostor musím mít pokrytý, neměl jsem tam nechat žádné místečko.

S vítězným gólem Blaina v prodloužení šlo asi jen těžko něco dělat, že?

Vůbec nic jsem neviděl, jenom jsem si kleknul a pak slyšel, jak mi puk prosvištěl kolem ucha. Ale je škoda, že chvíli předtím ubráníme sparťanskou dvouminutovou přesilovku čtyři na tři, až na jednu střelu je během ní nepustíme do pásma a pak dostaneme z takové prasárny a lacinosti gól.

Dlouho jste prohrávali, srovnali jste až ve třetí třetině. Je proto finální bod spíše ziskem, nebo ztrátou?

Myslím, že je to zisk. První dvě třetiny, hlavně teda ta úvodní, od nás nebyly dobré. Sparta nás nepouštěla do šancí, pár jsme si jich vytvořili až ve třetí části, ve které jsme si pomohli přesilovkou. Kantýs (Matyáš Kantner) má teď parádní formu a krásně to trefil.

Když jste v O2 areně nastoupili proti Spartě naposledy, byla z toho v úvodním extraligovém kole třináctigólová přestřelka. Překvapilo vás, že nyní padly jen tři branky?

Nebylo to tak divoké jako v září, oba týmy teď hrály víc do obrany, takže se dalo čekat, že tolik gólů nepadne. Hrozně moc nás ale mrzí, že i potřetí v sezoně jsme se Spartou prohráli o jediný gól.

Co vám proběhlo hlavou v předposlední minutě třetí třetiny, kdy jste vyjel za pukem za branku a po škobrtnutí jste upadl na led? Nebál jste se, že by toho sparťané mohli využít?

Byla to úsměvná chvilka, které se všichni zasmějeme. Naštěstí z toho nic nebylo, měl jsem čas si puk ještě stáhnout k sobě.