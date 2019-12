Úžasné, ale nesmíme spát na vavřínech, varuje po druhé výhře v řadě třígólový Lakatoš

Po dvou měsících jste se dočkali doma výhry za tři body. Jaký je to pocit?

Je to úžasné znovu okusit vítězství. Je druhá v řadě (v minulém kole vyhrály Vítkovice 2:0 v Hradci Králové - pozn. aut.), ale musíme furt pokračovat. Podali jsme proti Olomouci výkon, jakým se chceme prezentovat.

Obstaral jste první tři góly Vítkovic, které znamenaly obrat ve skóre. Zůstane vám tenhle zápas v paměti?

Tak samozřejmě! Je to můj první hattrick kariéry v dospělém hokeji. Je to úžasné, ale moc bych se nad tím nepozastavoval. Máme před sebou další zápas a tam musíme taky předvést výborný výkon. Nesmíme usnout na vavřínech.

Dva góly padly po teči, třetí po střele v přečíslení. Který byl nejtěžší?

No samozřejmě ta střela do prázdné branky (smích). Zbylé dva góly jsem dal jen proto, že mě to trefilo. Ale i to se počítá a je to super, že jsme to takhle zvedli i přesilovkami.

Na ledě po třetím gólu přistály i nějaké čepice. Máte je schované?

Ano, jedna doputovala až ke mně. Měl jsem velkou radost, když jsem je tam viděl. Na tohle budu dlouho vzpomínat.

Je hra před brankou v přesilovce to, co vám sedí?

Samozřejmě, tam je taky mé místo. Tam jsem to vždy hrával, hraju vždycky a hrát chci. Přesilovky jsme zjednodušili, chceme hodně střílet a zbytečně nevymýšlet. Tak jako v té první přesilovce, kdy Buky (Roberts Bukarts) na nic nečekal a poslal to tam po čtyřech vteřinách od buly. Vystřelil, trefilo mi to hokejku před bránou a byl z toho gól.

Pod novými trenéry vítězíte. Jak to?

Není to takové... nevím, jak to říct. Hrajeme to jednodušeji. Už jsme asi všichni pochopili, že to dál takhle nešlo. Namluveno toho bylo až až a teď je to jen na nás, hráčích. A my musíme věřit komukoliv, kdo bude za námi stát a bude nám dávat noty. Tak to je.

Co jste pilovali v reprezentační přestávce nejvíce?

Hlavně obranu. Vždyť už jsme dostali skoro sto gólů. A myslím, že je vidět zlepšení. I pocitově si osobně myslím, že se zvedáme. Hrajeme to jednodušeji, i když to možná není úplně hezký hokej pro oči.

Další zápas hrajete ve Zlíně, který je hned pod vámi v tabulce. Co udělat pro to abyste přidali další vítězství?

Hrát pořád stejně. Koukat jen na nás a na naši hru. Máme na čem stavět.