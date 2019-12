Chceme se udržet v desítce, avizuje Hübl cíle Litvínova před soubojem v Plzni

V pozitivním rozpoložení mohou nastoupit hokejisté Litvínova k pátečnímu extraligovému duelu na ledě Plzně. Severočeši do něj půjdou s úspěšnou bilancí čtyř vítězství z posledních pěti zápasů. Tedy od doby, kdy došlo ke změně trenéra.

Nový kouč Vladimír Kýhos znal řadu nynějších svěřenců už ze svého předchozího angažmá v Litvínově. A ti mu důvěru splácejí dobrými výkony. Matadorům se navíc daří i střelecky, což potvrzuje především jedenačtyřicetiletý Viktor Hübl.

I jeho zásluhou devítibodový přísun během krátké doby vynesl severočeský tým už na desáté místo tabulky, které by po základní části znamenalo účast v předkole play off. Tedy na metu, která se ještě před reprezentační přestávkou zdála hodně vzdálená.

„Chceme se udržet v desítce a jsme rádi, že jsme se už odpoutali ode dna tabulky," oddechl si spokojený kanonýr Viktor Hübl po vítězství nad Kometou Brno 5:2. Na začátku zápasu to ale na jednoznačnou výhru Litvínova nevypadalo. O to víc stojí za zmínku následný obrat, který je snad příslibem i do dalších kol.

„Bohužel jsme v deváté minutě dvakrát inkasovali, kdy nám soupeři ujeli do gólových šancí a taky je proměnili. Trošku jsme znervózněli, ale od druhé třetiny jsme začali hrát to, co jsme si řekli. Myslím, že jsme mohli srovnat na 2:2 ještě před druhou přestávkou. Naštěstí jsme pokračovali v tlaku. A bylo jen otázkou času, kdy tam narveme další góly, což se povedlo," vrátil se veterán ještě k minulému domácímu představení.

Litvínovští hokejisté Viktor Hübl a Jakub Petružálek se radují z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

Hübl: Máme vyrovnané formace

Zápas s Brnem připomínal i předchozí duel s Kladnem, kdy Litvínov také exceloval v závěrečné části souboje. „Znovu se ukázalo, že když dáme sílu do třetí třetiny, tak to jde," prohodil litvínovský tahoun.

Váží si faktu, že se jeho mužstvo rozstřílelo, o čemž svědčí nedávné výhry v Mladé Boleslavi 6:4, nad Kladnem 4:1 a teď nad Kometou 5:2. „Jen ať to tam přibývá. Momentálně máme vyrovnané formace a každá může předvést i svoji výkonnost, aby tíha v ofenzivě byla rozložená na více hráčů. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Osobně se po reprezentační přestávce cítím dobře," dodal Viktor Hübl před pátečním zápasem v Plzni.