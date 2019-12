Pardubice - Karlovy Vary 5:6 PP Pardubice otočily z 0:3 na 5:3, přesto Karlovým Varům podlehly

Karlovým Varům vyšel začátek a hned v prvním střídání je poslal do vedení Rachůnek, který svůj úprk zakončil povedenou kličkou. Energie pak dostala k dispozici dvouminutovou přesilovku pět na tři, při níž dvakrát Rachůnek a jednou Stříteský napálili tyč. Až s návratem Berana a Eklunda na led se ze strany trefil Polák.

Pardubice zahrozily jen v přesilovce, ve které přestřelil Kusý, jinak Novotného moc nezaměstnávaly. Na začátku druhé třetiny se přesně pod horní tyč trefil Polák a Kacetla v brance nahradil Kantor. Dynamo bylo na dně a zdálo se, že Energie půjde za výhrou.

Tomáš Rachůnek z Karlových Varů střílí Pardubicím gól.

Josef Vostárek, ČTK

Pardubice však zareagovaly obdivuhodně a ve 24. minutě se dvěma góly během 34 vteřin vrátily do hry. Nejprve se z dorážky prosadil Tybor a poté Novotnému propadla do sítě střela obránce Mikuše. Najednou tempo určovali domácí a ve 33. minutě po zaváhání karlovarského gólmana u zadního mantinelu zakončil do prázdné branky Machala. Obrat završil za dvě a půl minuty Mandát, který tečoval Zdráhalovu střelu. Novotného pak v brance hostů vystřídal Horák.

Do třetí třetiny nastoupil domácí tým bez zraněných Machaly a Kousala, přesto hned na jejím startu přidal pátý gól ranou pod horní tyč Kusý. Karlovy Vary s dvoubrankovou ztrátou zabraly a dostaly soupeře pod tlak, solidní příležitosti neproměnili Beránek a Polák. V 52. minutě Raška přece jen zužitkoval přečíslení a naděje Energie na bodový zisk ožila. Minutu a půl před třetí sirénou na zadní tyči nehlídaný Rachůnek vstřelil kýžený pátý gól.

Ještě v základní hrací době mohl rozhodnout Gríger, ale v situaci dvou proti jednomu minul branku a zápas dospěl do prodloužení. To trvalo jen 15 vteřin, než se k samostatnému úniku rozjel Beránek a ranou mezi Kantorovy betony přisoudil druhý bod Karlovým Varům.