Prostě jsem to tam dorval, usmíval se kladenský hrdina po skalpu Hradce

Brzy jste vedli. Takový scénář jste si přáli?

Bylo důležitý, že jsme ten gól dali. Pak byl zápas vyrovnaný. My si teď dáváme víc pozor na obranu a myslím, že se nám to docela dařilo. Jsme rádi, že jsme pak vstřelili druhý gól, protože se to nějak netahalo. Na konci jsme si to celkem pohlídali.

Mazance jste nejprve propálil střelou z kruhu, poté z dorážky. Jak jste viděl obě situace?

Při prvním gólu jsme jeli tři na dva, bylo riskantní nahrávat, takže jsem vystřelil a byl to gól. Při tom druhém jsem to tam v přesilovce prostě dorval. (úsměv)

Byl zlomový?

Asi jo. Odskočit na 2:0 je samozřejmě určitě daleko lepší, než se bát o výsledek za jednobrankového stavu...

Zleva Josef Zajíc z Kladna, Adam Jánošík z Litvínova a Ladislav Zikmund z Kladna.

Ondřej Hájek, ČTK

Doma jste urvali tři body, navíc jste v utkání ani jednou nehráli v oslabení, což vás jistě hřeje.

Je to jedině dobře. Snad do půlky zápasu se hrálo bez vyloučení na obou stranách. My jsme to naštěstí udrželi až do konce.

Jak jste v kabině přivítali Petra Vampolu?

Určitě jsme ho po tom loňsku zase rádi viděli. Je to vůdčí osobnost, radí mladým klukům, je to pro nás určitě prospěšné.