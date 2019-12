Litvínov - Pardubice 4:3 SN Litvínov zdolal Pardubice v nájezdech 4:3, rozhodl Kašpar

Hokejisté Litvínova porazili v utkání 29. kola extraligy Pardubice 4:3 po samostatných nájezdech. Hosté se po bezbrankové první třetině prosadili jako první, ale Severočeši vývoj ještě do druhé přestávky otočili. Vedení 3:1 ale v závěru ztratili, rozhodl tak až v nájezdech Lukáš Kašpar, který skóroval i během základní doby. V dresu vítězů byl u tří gólů (1+2) obránce Tomáš Pavelka.

Hosté měli v úvodu štěstí po zakončení Petružálka. Ve 13. minutě pykal jako první v utkání Kusý, jenže domácí hned v úvodu početní výhody propadli a Harju jel sám na gólmana Honzíka, ale ten ho vychytal. Stejně dobře si vedl i při Látalově ráně z první. Kantor se naopak vyznamenal proti pokusu Lukeš, neuspěl ani dorážející Trávníček.

Ve druhé třetině už přišly i góly. Když z ní uběhlo 94 sekund, Beran tečoval ránu Juraje Mikuše a poslal Východočechy do vedení. Právě Mikuš se ale provinil proti pravidlům před polovinou základní doby a domácím stačilo na využití přesilovky pouhých sedm sekund: Pavelka oslovil z modré čáry Mahboda, ten ale místo střely krásně našel ještě na druhém kruhu Kašpara a ten trefil odkrytou branku. Sám Pavelka pak navíc dokonal obrat v čase 39:58, když se prosadil střelou od modré čáry.

Když po 79 sekundách ze třetí části zvýšil Jarůšek už na 3:1, vypadalo to s hosty bledě. V 54. minutě mohl snížit Mikuš, jenže neuspěl. A stejně dopadli hráči Dynama i v následující přesilovce. Na začátku 57. minuty pak museli sami do čtyř za špatné střídání, jenže domácí selhali v prostoru kolem své branky a Poulíček po Kubátově chybě snížil. Pardubičtí to pak již v plném počtu zkusili s hrou bez brankáře a Mandát vyrovnal.

Prodloužení nerozhodlo a došlo tak až na nájezdy. Harju, Hübl a Kindl neuspěli, na Lukešovu trefu odpověděl Mandát, ale domácím vrátil vedení Kašpar. Tybor následně nedal a Hedberg vyšvihl "Forsbergův" blafák, čímž definitivně rozjásal domácí.