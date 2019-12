Hradec Králové - Plzeň 0:3 Hradec Králové počtvrté za sebou prohrál, podlehl Plzni

Domácí měli za sebou nepovedený duel na Kladně, po něm se změnily role v týmu. Z pozice asistentů kapitána Smoleňáka byli sesazeni útočníci Radovan Pavlík a Červený, jejich úlohu převzali obránci Filip Pavlík a Nedomlel, jenž však do zápasu kvůli zranění nenastoupil.

Plzeňští vstoupili do utkání velmi vehementně, napadali, snažili se dostat domácí pod tlak. V prvních minutách se jim to dařilo, proto se dostávali i do šancí. Jenže v královéhradeckém brankovišti byl dnes opět výborný Mazanec, gólman, který v roce 2013 vychytal Škodě její jediný titul v historii.

Tentokrát stále ale proti Západočechům, a ti pocítili jeho kvalitu. Mazanec zastavil Čerešňáka i Straku. Pár sekund po jeho velké příležitosti v deváté minutě však kapituloval: Eberle před ním šikovně tečoval puk a Mazanec nestačil zareagovat. Jenže domácí realizační tým využil trenérskou výzvu, branka byla přezkoumána u videa a nakonec kvůli postavení hráče v brankovišti neplatila.

Plzeň neuznaný gól mírně přibrzdil. Velkou možnost měl poté domácí Zámorský, ale z prostoru mezi kruhy pálil vysoko nad bránu. Obraz hry se však neměnil, Škoda spěchala do útoku, Mountfield spoléhal na protiútoky. Z nich měl několik možností, v nichž byl dvakrát Smoleňák, po něm Paulovič, Jergl, ale i Frodl byl připravený.

Ve druhé části byl průběh podobný, jen Plzeň postupně přidávala na nebezpečnosti. Mazanec ale dlouho držel - Straka, Rob ani Kantner proti němu neuspěli. Čisté konto uhájil do 35. minuty, poté inkasoval dvakrát během necelých tří minut. Nejprve ho prostřelil dorážkou Rob, poté se trefil Mertl, bývalý útočník Hradce Králové. Centr prvního útoku využil výbornou akci nejproduktivnějšího hráče extraligy Gulaše. Pro Hradec to byly drsné rány a jen těžko se z nich sbíral.

Ve třetí části se to potvrdilo. Východočeši se sice snažili o korekci výsledku, jenže nebyli nebezpeční. Snad jen matador Koukal ve 47. minutě vyrušil Indiány výrazněji z klidu. Naopak hosté mohli rozhodnout, jenže Mazanec neuvěřitelně vychytal šanci Kodýtka a Straky. Plzeň přidala třetí zásah při risku domácích bez brankáře, trefil se kanonýr Gulaš.