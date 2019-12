Udělám maximum, abych si brněnské fandy získal na svou stranu, vzkazuje Rákos

Brněnští hokejisté oslavili návrat do své arény po téměř čtyřech týdnech triumfem 5:3 v prestižním extraligovém duelu nad Spartou. Na jejich vítězství nad odvěkým rivalem se přihrávkami na gól podíleli také útočník Daniel Rákos, který přišel do Komety z Hradce Králové výměnou za Lva, i uzdravený Martin Erat, jenž se do mužstva vrátil po operaci plotýnek, a ve svém premiérovém utkání v tomto ročníku nejvyšší soutěže si připsal jednu asistenci.