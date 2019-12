Bude to lepší a lepší. Play off začne až za dva měsíce, připomíná po výhře nad Spartou navrátilec Erat

Jak jste si užil extraligový zápas po víc než osmi měsících?

Vyhráli jsme, takže mám pochopitelně radost. Na ledě jsem se cítil docela dobře. Ze začátku to bylo docela náročné, ale v poslední třetině jsem na tom byl nejlíp. Nešel bych do ostrého utkání, kdybych si nebyl jistý, že jsem zcela zdráv a připravený.

Bral jste váš první start v sezoně jako dárek fandům Komety?

Na Štěpána přijela do Brna Sparta, a tak to byl z mého hlediska naprosto ideální termín, o němž jsem uvažoval už nějaký čas dopředu. Nebylo snadné naskočit do extraligy zrovna na Vánoce, ale já věřím, že odteď to bude lepší a lepší. Pořád je ještě dost času, vždyť play off začne až za dva měsíce.

Zleva Tomáš Malec, Petr Holík, Martin Zaťovič a Pavel Jenyš z Brna se radují z gólu.

Dalibor Glück, ČTK

Soustředil jste se tentokrát víc na sebe než na tým?

Rozhodně ne. Moje myšlenky patří vždycky především mužstvu.

Uvítal jste, že se na střídačku Komety vrátil jako kouč její majitel Libor Zábranský?

Rozhodně. Všechno teď zase je tak, jak má být.

Už v sobotu hostíte Vítkovice a v pondělí Karlovy Vary. Troufáte si zvládnout náročný extraligový program v závěru roku?

Jsme domluveni s Liborem, že moje nasazování budeme řešit den po dni. Uvidím, jak se budu cítit ráno. (úsměv)