Vejmelka naštěstí moji chybu napravil, děkuje obránce Komety Němec parťákovi

„Naštěstí nám poslední dobou jdou. Také díky návratům uzdraveného Muellera a příchodu silového Vincoura. Oba vědí, co mají v početní převaze dělat. Máme na ně teď dvě velmi kvalitní lajny," pochvaluje si zkušený obránce Brna Ondřej Němec.

Ten před vedoucí trefou Komety nechtěně namazal hostujícímu Lakatošovi, jehož však v brejku brankář Vejmelka vychytal a Brňané z protiútoku skórovali. „Byl jsem poslední a přišel jsem o puk. To by se mi nemělo stávat. Naštěstí Karel Vejmelka moji chybu napravil. Musím mu za to poděkovat," kaje se trochu Němec.

Vydřené výhry si považuje. „Během tří dní jsme si připsali šest bodů, které nutně potřebujeme. Já to beru i jako dárek našim skvělým fandům, jimž jsme snad zpříjemnili závěr roku," má radost ostřílený bek.

Podle brněnského asistenta Kamila Pokorného nevstoupila Kometa do zápasu s Vítkovicemi dobře, byť odcházela na první pauzu s dvoubrankovým náskokem. „Naší hře ovšem chyběly emoce a drajv. Měli jsme štěstí, že Ostravané nezužitkovali tři přečíslení, a že Lakatoš zahodil tutovku. Ani druhá třetina nebyla z naší strany dobrá a soupeř zaslouženě snížil. Za poslední část si však naše mužstvo zaslouží obrovské absolutorium. Byli jsme trpěliví a nic podstatného jsme už hostům nedovolili. A při jejich power play jsme do prázdné brány důležité vítězství zpečetili," těší ho.

V brněnské sestavě se tentokrát neobjevil útočník Martin Erat, jenž si odbyl premiéru v tomto ročníku nejvyšší soutěže v předchozím duelu proti Spartě. „Dohodl se na tom tak s hlavním koučem Liborem Zábranským. Uvidíme, zda nastoupí v pondělí proti Karlovým Varům," netušil ještě Pokorný. I se Západočechy budou mít hokejisté Komety výhodu domácího prostředí, půjde o přímý souboj o elitní šestku. „Vary budou silným soupeřem, avšak my budeme chtít zakončit sérii tří utkání za sebou v naší aréně další výhrou," předsevzal si.

Zleva Tomáš Malec z Brna a Rastislav Dej z Vítkovic.

Luboš Pavlíček, ČTK

Vítkovický trenér Mojmír Trličík má za to, že jeho celek mohl v Brně bodovat. „Proti favoritovi jsme odvedli dobrý výkon, při plném počtu hráčů na ledě jsme byli Kometě naprosto vyrovnaným soupeřem. Bohužel jsme se neubránili ve dvou oslabeních, což rozhodlo. Na ledě tak kvalitního soupeře je těžké dohánět dvoubrankové manko. Sice jsme snížili na 1:2, ale žádné velké šance na vyrovnání jsme si v závěrečné třetině už nevypracovali. Odjíždíme zklamaní, bylo v našich silách dovést střetnutí aspoň do prodloužení," domnívá se Trličík.