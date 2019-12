Pecha jubilejní 100. trefa v dresu Sparty překvapila

"Upřímně už na začátku sezony mi to říkal (novinář) pan (David) Soeldner, že se blížím ke stovce. Vůbec jsem nevěděl, kolik gólů mám, a nepátral jsem po tom. Říkal jsem si, že až to přijde, tak to přijde. Dneska jsem byl překvapený, že to zrovna vyšlo. Že to byla 99. a 100. branka, jsem netušil," řekl novinářům Pech, jenž v sezoně nasbíral 19 bodů (6+13) ve 32 duelech.

Sparta prohrávala od 23. minuty 1:2, ale v polovině utkání Pech srovnal a o 70 vteřin později dokonal obrat Michal Řepík. Domácí už vedení neztratili. "Pak jsme dali čtvrtý gól a zápas se asi zlomil. Zaplaťpánbůh, že jsme dali i na 5:2, protože ten zápas pak už byl víceméně rozhodnutý, i když Litvínov měl spoustu šancí," uvedl šestatřicetiletý odchovanec Jihlavy.

"V obraně teď nehrajeme dobře a pouštíme protihráče do předbrankového prostoru, kde mají dorážky. Utkání vypadá jednoznačně, ale opak je pravdou. Těžké utkání a výsledek mohl být naopak," konstatoval vítěz extraligy s Karlovými Vary z roku 2009.

Zleva Lukáš Pech ze Sparty a Ondřej Jurčík z Litvínova.

Kateřina Šulová, ČTK

Sparta se s Litvínovem znovu střetne už v sobotu 4. ledna na fotbalovém stadionu v Drážďanech. "Uvidíme, co od toho čekat. Jednou jsme hráli venku v Brně. Doufejme, že nebude sněžit a bude hezké počasí. Může mrznout, ale ať nepadá sníh a lidi z toho něco mají a hráči ať si to užijí. Když je tam sníh, tak hokej není krása, ale když bude hezké počasí, tak věřím tomu, že si lidi užijí skvělou atmosféru na fotbalovém stadionu," řekl Pech.

Zápasy pod širým nebem se pravidelně hrají v kanadsko-americké NHL. Už ve středu je na programu tradiční novoroční duel Winter Classic, tentokrát mezi Dallasem a Nashvillem. Pech se však k televizním divákům neřadí.

"Hokej nesleduju. Nemám na to ani čas, abych ho sledoval. Samozřejmě si občas pustím sestřihy gólů, ale abych koukal na celý zápas, to doopravdy ne. Nemůžu se ani podívat na Večerníček sám v klidu. Taky bych chtěl být jednou na místě toho, kdo tam je jako fanoušek. Teď jsem rád, že si to zahraju," prohlásil nejproduktivnější hráč extraligy v ročníku 2016/17.