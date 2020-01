Uzavření extraligy? Na stadion mě nikdo nedostane, tvrdí Pavelec

Zaznamenal jste v médiích různá negativní vyjádření bývalých hráčů ohledně snah o uzavření nejvyšší soutěže?

Četl jsem to, je to jen dobře. A pod to, co psali třeba Petr Ton, Radim Vrbata i další kluci, se podepisuji v plné formě. Rozumím pohledům majitelů klubů, které jsou dole, že se chtějí domluvit, aby se nepadalo. To je prostě, jak to říci... Hloupost. V rozjeté soutěži tohle udělat, by bylo normálně skandální. Myslím si, že po tom, co se už rozvířila debata a diskuse, to nemohou letos realizovat.

A jak vstřebáváte případné hlasy ve prospěch uzavření extraligy?

Česká povaha je jinačí, než ve světě. Neberu argumenty, že se tím zlepší český hokej a česká liga. To je naprostá blbost, ale vyjadřuji jen svůj názor, každý si může říci ten svůj. Někdo ho má takový, jiný makový. Ale jestli to prospěje českému hokeji? To je podle mého soudu nesmysl.

Stavíte tedy na první místo ve sportu soutěživost?

Nejhorší tým dolů, tak by to mělo být. A pak se znovu snažit dostat nahoru, i v tom je soutěživý prvek. Když dáme klukům něco zadarmo, pak vyjedou do zahraničí a poznají tam právě tuhle soutěživost. Ta by se v extralize vytrácela a spíš je třeba se pokusit, aby se neničila.

Jak se vám zamlouvá letošní ročník extraligy? A o co by soutěž přišla v případě uzavření?

Na extraligu se jdu samozřejmě občas podívat jako fanoušek. Klidně pojedu na zápasy Kladna s Litvínovem. Je to boj a je na co se koukat. V momentě, kdy se liga uzavře, tak mě nikdo na stadion nedostane. To říkám sám za sebe. Na co bych tam chodil, nepojedu přece sledovat například utkání dvanáctého týmu se třináctým. Naopak letošní extraliga je natolik vyrovnaná v dolejšku tabulky, že to má něco do sebe.

Tím, že působíte v Ústí nad Labem, jistě vnímáte velkou touhu prvoligového Motoru České Budějovice o postup do extraligy.

Tabulka této soutěže hovoří jasně. Budějovice jsou momentálně nejlepším týmem první ligy, ale nic vám tři měsíce před koncem sezony nezaručí, že tu první ligu vyhrajete. V hokeji jsem toho zažil dost. Nikdy nevíte, jak se to může v play off vyvinout, a co se může stát.