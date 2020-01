Léčba u konce! Je čas bombastického návratu? Nejhorší mám za sebou, věří elitní gólman

Konec léčby! To ano. Ale začátek lepších časů? To se uvidí. Jisté je, že elitní brankář Patrik Bartošák se už znovu ocitl na ledě. A po listopadovém přerušení kariéry se podle všeho znovu shání po tom, kdy a kde by zase chytal. Jeho návrat na led může být novoroční bombastickou senzací. Ale kde? To zatím není jasné.