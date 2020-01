Hradec Králové - Brno 2:1 PP Hradec slaví! Smoleňák v prodloužení vyzrál na navrátilce Čiliaka

Čiliak hned od začátku ukazoval kvalitu - ale to stejné platilo také o Mazancovi na druhé straně. Vždyť Kometa hrála již od jedenácté vteřiny přesilovku. První útok, v němž zraněného Holíka nahradil zkušený Plekanec, se však neprosadil. Vincoura, ještě v prosinci hráče Hradce, totiž zastavil Mazanec.

Pro Brno to byla největší šance první třetiny, poté už byli aktivnější domácí. Jenže jim selhávala koncovka nebo naráželi na tradičně výborného Čiliaka. Radovan Pavlík vystřelil stejně jako Cibulskis či Lev vedle, Rosandič zase poslal puk do Čiliakovy lapačky. Nejvýraznější možnost první dvacetiminutovky měl na jejím konci Chalupa - ale Čiliak byl lepší.

Domácím nakonec pomohla změna stran a jednoduchost. Ve 21. minutě napálil puk od modré čáry útočník Cingel a gólman nezasáhl - kotouč prošel Čiliakovi pod betonem. Hradec byl stále lepší, jenže nebyl schopen přidat druhou branku. Možnosti přitom měl, jenže neskórovali ani ti nejzkušenější Smoleňák s Koukalem.

Hosté v 53. minutě vyrovnali a prosadila se první formace. Puk napálil po buly kapitán Zaťovič, který tak dal už 20. gól v sezoně. Královéhradečtí měli poté obří šanci rozhodnout. Pět minut před koncem začali hrát minutu a půl trvající přesilovku pět na tři, jenže nebyli schopni skórovat. A vlastně se ani nedostali do větší šance.

Proto zápas dospěl do prodloužení. To však trvalo jen 29 vteřin. Domácí trenéři do něj nasadili první útok, tedy ani jednoho obránce, což se záhy projevilo. Kapitán Smoleňák zakončil skvělou akci a rozhodl.