Kubát se těší na skvělou kulisu, Jarůšek se obává deště. Bylo by to asi jako v autě, říká

Jedenatřicetiletý hokejista se těší na jedinečný zážitek, na fotbalovém stadionu v Drážďanech si stejně jako řada ostatních připomene dětská léta. „Haly tehdy nebyly uzavřený. V Povrlech, kde jsem začal hrát hokej, je taky otevřený led," vzpomínal Kubát.

Na Open Air Game dojde v české nejvyšší soutěži počtvrté v historii, vůbec poprvé ale hráči zabojují o body v zahraničí. Stánek místního Dynama pojme více než 32 tisíc diváků a očekává se, že padne divácký rekord české extraligy. Nejvíc fanoušků doposud dorazilo před čtyřmi lety, v aréně za Lužánkami sledovalo utkání pod širým nebem mezi Brnem a Spartou 21 500 diváků.

„Pokud přijde třicet tisíc lidí, bude to fakt krásná atmosféra," tvrdil Kubát. Zároveň je napjatý, v jakých podmínkách se večerní bitva mezi Litvínovem a pražskou Spartou odehraje. „Kdyby přišla sněženice nebo vánice, asi bychom se tam všichni navzájem hledali. Hlavně ať neprší," přeje si. Právě deštivé počasí však meteorologové na sobotu odpoledne předpovídají.

Karel Kubát z Litvínova na archivním snímku.

Vlastimil Vacek, Právo

„Co jsem to tak sledoval, tak to bude chtít asi pláštěnku. Déšť by byl určitě velkou komplikací, bylo by to asi jako v autě. Kdyby nám zmoklo plexisklo, tak bychom asi moc neviděli. Kdybychom zmokli a do toho byla ještě zima, tak by asi nebylo nic moc příjemného mrznout na střídačce," vykládal po pátečním tréninku v Drážďanech útočník Vervy Richard Jarůšek.

Přívětivější počasí by uvítal i trenér Severočechů Vladimír Kýhos. „Když jsme před lety hráli pod otevřeným nebem v Litoměřicích a zapršelo, měli jsme rázem o dvacet kilo víc. Samozřejmě to ale byly tehdy ještě filcové věci, to bylo horší. Já ale pevně doufám, že se počasí umoudří a déšť nebude," doplnil.

Očekávaný duel začne na Stadionu Rudolfa Harbiga od 19.30 hodin. Zajímavostí budou průhledné mantinely, kolem hrací plochy nebudou reklamy a ani ochranné sítě.