Růžička se ztrácel. Nevěděl jsem, kde končí hřiště, přiznal. Hrdina Rousek zimu necítil

Elegantně se uvolnil a poté nechytatelně zavěsil. Útočník Lukáš Rousek dal v duelu pod širým nebem krásný gól, kterým se Sparta v souboji proti Litvínovu urvala do rozhodujícího trháku.

Famózní, moc jsme si to užili, shodují se po open air hráči Sparty. Jak si zvykali na průhledné mantinely?

„Pocity mám krásný. Vyhráli jsme, navíc pod širým nebem, před skvělou atmosférou. To se nezažije každý den," zářil 20letý hokejista, jenž se stal na fotbalovém stánku v Drážďanech po vítězství 3:2 opěvovanou postavou.

„Rozhodla trpělivost. Využili jsme šance, které jsme dostali," hřálo Rouska. Na stadionu Rudolfa Harbiga bylo dost chladno, což ale mladíkovi moc nevadilo. „Mně bylo celý zápas teplo, žádnou zimu jsem nepocítil, i když jsem se toho před zápasem bál. Říkal jsem si, jestli mi bude kosa nebo ne, ale fakt super," oddechl si.

V kulichu s bambulí. Hokejisté Litvínova a Sparty na rozbruslení před Open Air v Drážďanech

Sport.cz

„Pro mě to bylo ale nepříjemný. Při oslabeních, když chvíli sedíte, tak trošku ztuhnete," připomněl jeho spoluhráč Vladimír Růžička.

Počasí se k večeru umoudřilo. Během úvodního duelu sobotního odpoledne mezi domácími Drážďany a Lausitzer Füchsee totiž vál studený vítr a ledovou plochu skrápěl vytrvalý déšť, který však na extraligovou předehrávku ustál.

„V tu chvíli se mi extrémně ulevilo. Byl to nejlepší dárek. V tom dešti to muselo být šílený, litoval jsem kluky, jak byli promočení," řekl Vladimír Růžička, jenž pohotovou dorážkou rozsekl nerozhodný stav 1:1.

Utkání hokejové extraligy Litvínov - Sparta pod širým nebem na fotbalovém stadionu Rudolfa Harbiga v Drážďanech. Nástup obou týmů.

Ondřej Hájek, ČTK

„Vždycky jdete do brány s tím, že se to může k vám odrazit a pak doufáte, že to trefíte," usmíval se ostřílený centr, jenž se pral s prostorovou orientací. Utkání se hrálo v průhledných mantinelech, na které hráči nejsou zvyklí.

„V první třetině to bylo hrozně znát, člověk se hrozně ztrácel. Vůbec nevěděl, kde mu končí hřiště, ale užili jsme si to. A doufám, že lidi taky," dodal Růžička.