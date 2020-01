Věděli jsme, že Čilo má díru mezi nohama, usmívá se po výhře v Brně zlínský Dufek

„Věděli jsme, že Čilo má trochu díru mezi nohama. V nájezdech jsme toho využili. Já i Tonda Honejsek," usmívá se po utkání šibalsky útočník Beranů Jan Dufek, který vstřelil i gól ze hry na 1:1. „Přebruslil jsem Pyrochtu a zkusil jsem vypálit na přední tyčku. Vyšlo to. Mám obrovskou radost, protože Marek je vynikající gólman," vzkazuje.

Dufek je odchovancem Komety, o to víc si výhru užívá. „Samozřejmě že to pro mě byl speciální duel. Vždyť jsem brněnský rodák," připomíná.

Marek Čiliak v tak dobrém rozpoložení po utkání zdaleka nebyl. „Když jsme ve Zlíně občas po trénincích trochu soutěžili, byl jsem v nájezdech proti tamním klukům úspěšnější. Tentokrát mě třikrát překonali. Chtěl jsem pochopitelně víc než jeden bod," smutní Čiliak, jenž neuvažoval, že by proti Beranům nenastoupil. „Bylo pochopitelně trochu zvláštní, že jsem ještě v pondělí v Liberci stál v jejich brance, a v neděli jsem už chytal proti Zlíňanům. Snažil jsem se ale od toho oprostit, soustředil jsem se výhradně na sebe a na svůj výkon," tvrdí.

Brankář Zlína Libor Kašík se raduje z vítězství v Brně.

Václav Šálek, ČTK

Navzdory porážce byl Čiliak vyhlášený nejlepším hráčem Komety, cenu přebíral společně s nedávným brankářským kolegou Liborem Kašíkem. „Jen jsme si přitom popřáli všechno dobré, na nějakou delší debatu nebyl čas," prozrazuje.

Brněnský asistent Kamil Pokorný netají, že je z dalšího nezdaru s moravským rivalem notně zklamaný. „Věřili jsme, že se nám v poslední třetině povede zúročit nějaký brejk ve vítězný gól. Díky Muellerovi jsme se sice střelecky prosadili, avšak pak jsme hned po dobře ubráněném oslabení kvůli nešťastnému odrazu puku inkasovali vyrovnávací branku na 2:2. Jsem přesvědčený, že jsme si vzhledem k průběhu utkání druhý bodík zasloužili my, ale hosté byli v nájezdech šikovnější," lituje Pokorný.

Vojtěch Střondala z Brna a Michal Popelka ze Zlína v utkání 34. extraligového kola.

Václav Šálek, ČTK

Kometa už nasadila útočníky Střondalu a Pláška, kteří po vyřazení českého národního týmu na světovém šampionátu do 20 let vytvořili společně s Horkým čtvrtou útočnou formaci a hýřili aktivitou. „Vzali to za správný konec. Dokázali si vytvořit tlak. V zakončení jim ovšem scházelo víc zkušeností i síly," hodnotí Pokorný jejich výkon.

Podle hlavního kouče Zlína Roberta Svobody měl zápas výbornou úroveň. „Hrálo se navíc v báječné kulise. Kometa byla zpočátku lepší, ale my jsme její tlak záhy eliminovali a pak už to byla zcela vyrovnaná bitva se šťastným koncem pro nás. Ozdobou střetnutí byli brankáři. Náš Libor Kašík i Marek Čiliak chytali skvěle," domnívá se Svoboda.