Tentokrát svůj gól slavil. Vlastní byl asi těžší, usmál se liberecký Bulíř

„Určitě mi to pomohlo. Je to frustrující, když po zranění čekáte na gól. Přišlo to ve třetím zápase a jsem za to rád. Týmu jsem pomohl ke třem bodům a snad v tom budu pokračovat," oddychl si Michal Bulíř, jehož v prosinci odstavila natržená ledvina.

Teď již zase dává branky. Proti Olomouci zvýšil po nahrávce Libora Hudáčka ve 44. minutě v přesilové hře na 3:0. Do zápasových statistik se sice po comebacku na led zapsal poprvé, ale gól dal hned v prvním duelu proti Zlínu den před Silvestrem. Branka byla tehdy připsána zlínskému hráči Jakubu Šlahařovi. Liberecký odchovanec se tehdy trefil kuriózně do vlastní opuštěné branky nešťastně přes celé kluziště v době, kdy sudí signalizoval výhodu a přesilovku Bílých Tygrů...

„Proti Zlínu to byl asi těžší gól," porovnal s úsměvem. „Zkoušel jsem si to pak i párkrát na tréninku a snad z osmi pokusů jsem to netrefil ani jednou. Když člověk chce, tak to netrefí... Možná to bylo i na tu zlatou trefu," vrátil se k nechtěnému zásahu.

Bílí Tygři se po pondělní prohře 0:2 na ledě Kladna vrátili na vítěznou vlnu. Předtím bodovali šestnáct zápasů za sebou. „Dostali jsme se zase do klidu, když nemáme druhou prohru v řadě," připustil Bulíř.

Další série ovšem pokračuje. Liberec doma vyhrál již podesáté v řadě. „Byl to velice těžký zápas. Pro nás i pro soupeře. Bylo to vyrovnaný, šance byly na obou stranách. My jsme byli efektivnější a odnesli jsme si tři body," uzavřel Bulíř.