Další show nečekaného sparťanského kanonýra. Mezi obránci už je nejlepší v celé extralize

Víte, že žádný jiný zadák nemá na kontě víc branek?

Občas se na statistiky kouknu. Před zápasem jsem věděl, že mi chybí jeden gól na (kladenského Bradyho) Austina. Tak jsem rád, že mi tam proti Boleslavi padly hned dva.

Byly prakticky totožné, pokaždé po ráně od modré v přesilovce. Proto jste tvrdou střelu zvolil i v nájezdech, v nichž už jste ale neuspěl?

Nejsem zrovna typ hráče, který by šel zkusit vymíchat gólmana. Prostě jsem zkusil svoji střelu golfem, kterou gólmani při nájezdech nemají rádi. Jenže on (brankář Peters) už asi dopředu věděl, co budu dělat, protože stál skoro mezi čárkama.

Proběhlo vám před nájezdy hlavou, že byste třeba mohl dosáhnout i na svůj premiérový hattrick?

Trochu jsem na to myslel, a i kluci na střídačce mě hecovali, jestli dám třetího. Když pak ale jedete nájezd, snažíte se jen dát gól, jiné myšlenky v hlavě nemáte.

Cítíte střeleckou formu? V posledních čtyřech zápasech jste skóroval čtyřikrát...

Nejsem takový, že bych řešil, jestli mi to tam zrovna padá, nebo ne. Rád střílím, což je moje výhoda, tak se ji snažím využívat.

Boleslav jste porazili i potřetí v sezoně, opět ale za dva body a tentokrát jste ještě necelé čtyři minuty před koncem základní hrací doby prohrávali. V čem jsou Středočeši tak nepříjemní?

S Boleslaví to jsou vždycky těžké zápasy a i teď to byly vydřené body. Hrajou fyzický hokej, hodně bruslí, takže je důležité vyhrávat osobní souboje. My jsme se málo tlačili do brány, málo jsme stříleli a tím pádem jsme si ani nevytvořili moc šancí. Ale zase jsme ukázali, že dokážeme vyhrávat i ty zápasy, v nichž se nám nedaří. Máme sílu to ukopat.

Zleva Mário Lunter z Mladé Boleslavi, Jan Košťálek ze Sparty a brankář Jakub Sedláček.

Michal Krumphanzl, ČTK

Fyzické síly vám nedocházejí, když jste sehráli již třetí zápas v šesti dnech?

Nemyslím si, že síly opadají. Všechno je o motivaci. Když se dobře namotivujete, tak síly vždycky jsou.

Jak moc bude týmu chybět obránce Polášek, který nenastoupil už proti Boleslavi a sezonu dokončí ve finském týmu Tappara Tampere?

Oslabení to určitě bude. Adam hrál hodně minut a bude nám chybět. Myslím si ale, že to s klukama zvládneme. Díru po něm zalepíme a popereme se s tím.