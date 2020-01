Jágr k možnému uzavření extraligy: Bojím se, aby to nebyla nafouknutá bublina

Stane se hokejová extraliga uzavřenou společností pro vyvolené týmy? Ke žhavému tématu posledních týdnů promluvil při středeční tiskové konferenci k chystané rekonstrukci kladenského stadionu majitel Rytířů Jaromír Jágr. Legendární útočník se nedávno vyjádřil, že by se uzavření nejvyšší soutěže nebránil. Přitom odmítl, že by celou iniciativu vyvolal.

Drtivá většina hráčů zaujala k soutěži bez rizika sestupu negativní postoj. Co vy na to?

(úsměv). Byl napsaný jeden článek, v něm je vložené moje jméno a všichni si myslí, že já jsem jediný, který chce uzavřít ligu. To je absolutní nesmysl. Řešili jsme jen jednu věc, která byla hodně vytržená z kontextu. Já hlavně nesouhlasím s financováním sportu u nás, nejen hokeje. Myslím si, že to nemá dlouhou budoucnost, protože všechno je založené na dotacích a darech od sponzorů. Bojím se, aby to nebyla nafouknutá bublina a jednoho dne, jakmile od nich peníze nepřijdou, nebylo najednou nic.

Máte na mysli i třeba nedávný případ Chomutova?

Chomutova nebo třeba Slavie. Před patnácti lety vyhrávala tituly v extralize, měla neskutečné mužstvo. A dnes má problémy sehnat peníze, hraje s minimálním rozpočtem. A já se jenom bojím toho, aby tohle nepotkalo daleko víc klubů najednou. Nemyslím si, že je financování zdravě nastavený. To však mluvím o sportu celkově v České republice.

Uzavření extraligy by českému hokeji podle vás prospělo?

Nad tím můžeme sedět a debatovat hodiny. Pořád slyším, že nemáme mládež a že nemá kdo hrát. A také, že většina hráčů z finské dvacítky hraje doma nejvyšší soutěž, zatímco tady nehraje extraligu skoro nikdo. Že jsme na dvacítkách letos neměli absolutně šanci. Ale my porazili Rusáky, jedno jakým způsobem, uhráli jsme bod s Amerikou, což by mělo být mužstvo na úplně jiné úrovni. Nevěřím, že by se nenašlo pár kluků, kteří by tu extraligu mohli hrát. Ale to je pouze můj názor.

Jak byste tedy situaci řešil?

Mělo by se víc investovat do trenérů. Aby byli lépe zaplaceni a nehledali si jiná místa a trávili s hráči víc času. Nejenom na ledě, ale i mimo něj. Aby s nimi šli hrát hodinu, dvě něco, prostě dělat aktivity mimo led. Tím se vyrovnáte zahraničí. Jde o to, že některý peníze dostávají třeba hráči, kteří si je třeba až tak nezaslouží. A ty peníze by mohli dostat trenéři, kteří by strávili více než jen jednu hodinu na zimním stadionu. Tak to vidím já. Když se jim budou denně věnovat tři čtyři hodiny, bude to lepší. Pořád věřím, že děti k hokeji lásku mají.

Vraťme se k nejvyšší soutěži. Fanoušci horečně diskutují o možnosti, že by se extraliga uzavřela už v této sezoně. Co na to říkáte?

Uzavření extraligy v rozehrané soutěži není téma dne. My jsme v ní s Kladnem noví a u jednání jsme za poslední roky nebyli. Soutěž navíc nevlastní majitelé klubů. Investují velké peníze do chodu klubu a rozhoduje to úplně někdo jiný. To je stejné, jako kdybyste byl majitelem firmy, a někdo jiný říkal, co by se mělo dělat, kam půjdou peníze. Další věc je, že produkt si sám na sebe nevydělá. Ne všichni mají takové zázemí jako Sparta nebo Liberec. Ty mají ohromné výhody. Já tady nefňukám, že mají lepší podmínky... Protože mají krásné haly, kde chodí patnáct tisíc lidí. Říkám, jak to mají i ostatní oddíly, které musejí hrát stejnou soutěž jako tyhle dva kluby."