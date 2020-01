Uzavření extraligy? Jestli je to pravda, tak mě Jágr obrovsky zklamal, říká Zbořil. Majitel Rytířů se brání

Právě on byl spolu s litvínovským šéfem Jiřím Šlégrem a generálním manažerem Hradce Králové Alešem Kmoníčkem považován za hlavního osnovatele možného návrhu Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, že tuzemská nejvyšší hokejová soutěž by se v průběhu probíhajícího ročníku uzavřela a nikdo by tak z ní nesestupoval. Jaromír Jágr tím zklamal nejen část fanoušků, ale třeba i Libora Zbořila, prezidenta výkonného výboru České asociace hokejistů. Majitel a zároveň útočník kladenských Rytířů nyní ale přichází s tvrzením, v němž odmítá, že by stál za iniciativou o uzavření extraligy.

Hráčská asociace (CAIHP) v minulých dnech uspořádala referendum, jehož se mohli zúčastnit všichni extraligoví hráči. Na otázku „Souhlasím, nebo nesouhlasím s navrženým uzavřením extraligy, a v případě nesouhlasu s uzavřením extraligy pověřuji CAIHP, aby konala dle svého uvážení potřebné kroky k tomu, aby zabránila uzavření extraligy?" šlo odpovědět třemi způsoby - proti uzavření, pro uzavření, nebo nevyjadřuji se.

Do hlasování se se zapojilo 289 hokejistů, z nichž hned 266 (92 procent) uvedlo, že je proti návrhu. Pro se vyslovilo 17 hráčů, šest zvolilo kolonku nevyjadřuji se. Třeba v Kladně se zapojilo šestnáct hráčů a všichni byli proti uzavření extraligy. Jaromír Jágr se ale referenda nezúčastnil...

„Jaromíra Jágra si neskutečně vážím, je pro mě největší ikonou nejen českého sportu. Jestli se ale podílí na tomto kroku (snaze o uzavření extraligy), tak je to pro mě obrovské zklamání. Když jsem se to dozvěděl, naskočila mi husina a neměl jsem z toho dobrý pocit. Myslím si, že to od něj bylo šlápnutí trošku vedle," vykládal na středeční tiskové konferenci Hráčské asociace Libor Zbořil.

Prezident výkonného výboru České asociace hokejistů (CAIHP) Libor Zbořil.

Michal Kamaryt, ČTK

Zhruba ve stejný čas se na Kladně konala tiskovka věnovaná tématu rekonstrukce tamějšího zimního stadionu, jíž byl přítomen i Jágr. A když byl dotázán na téma uzavření extraligy, odmítl, že by právě on byl jedním z těch, kteří točí kormidlem.

„Nevím, kdo to řekl, nebo napsal, že jsem pro uzavření ligy. Bylo tam vložené moje jméno a všichni si myslí, že jsem jediný, který chce uzavřít ligu. To je absolutní nesmysl," odmítal Jágr zvěsti, stejně jak to před dvěma týdny učinil i Šlégr, o tom, že by právě on byl hlavním hybatelem hokejové revoluce.

Současná situace prý ale podle Jágra nemá dlouhou budoucnost. „Vše je založené na dotacích a darech od sponzorů. Sport si sám na sebe nevydělá. Já se jen bojím toho, aby nepřišel den, kdy nepřijdou dotace, nebo sponzor nebude vydělávat takové peníze, aby je dal jako dar těm týmům, a ten sport najednou nebude. Nebo ty týmy nebudou," soudí Jágr a připomněl osud Slavie či Chomutova.

Jestli by extralize prospělo uzavření, nemá jednoznačnou odpověď. „Nad tou otázkou tady můžeme sedět a debatovat hodiny. Co člověk, to názor. A já ho vyjádřil jen za sebe," naráží Jágr na svá dřívější slova pro deník Sport, že když se extraliga neuzavře a tím pádem nezlevní, hrozí, že za pár let ji bude hrát třeba sedm týmů, protože ostatní na ni nebudou mít.

Prezident výkonného výboru České asociace hokejistů (CAIHP) Libor Zbořil (uprostřed) a hráči extraligových klubů Milan Gulaš (vlevo) a Radek Smoleňák (vpravo).

Michal Kamaryt, ČTK

Ve středu se pak nechal slyšet, že varianta uzavřít nejvyšší soutěž už nyní, během rozehrané sezony, není vůbec na pořadu dne.

Zbořil zkoušel Jágrovi během posledních dní a týdnů několikrát volat, poslal mu i esemesku. Měl zájem sejít se osobně a záležitost spolu probrat. „Jarda ale nereagoval. Lidi z managementu Kladna si mě vyslechli, ale k Jardovi jsem se nedostal, abychom si popovídali o Hráčské asociaci. Nejsme žádná škodná českého hokeje," přesvědčuje Zbořil.