Nesmysl, který nemá ani hlavu, ani patu. Kapitáni ostře kritizují nápad o uzavření extraligy

Své si k tomu na středeční tiskové konferenci řekli kapitáni Milan Gulaš z Plzně, Radek Smoleňák z Hradce Králové, Michal Vondrka z Mladé Boleslavi, Václav Skuhravý z Karlových Varů, Petr Jelínek z Liberce a Michal Řepík ze Sparty.

Milan Gulaš, kapitán Plzně

Miroslav Chaloupka, ČTK

Jsem rád, že se podařilo spojit kluky a drtivé většině z nich to není lhostejné a jsou proti. Výsledky referenda mluví za všechno. Před zápasy mám rád takové vnitřní napětí. Když vím, že pořád o něco jde. A jsem si jistý, že tohle by se vytratilo, kdybych hrál zápas třeba 32. kola a věděl, že vlastně o nic nejde.

Radek Smoleňák, kapitán Hradce Králové

David Taneček, ČTK

Snad poprvé v historii jsme se jako hráči dali dohromady. Je úplně jedno, za jaký tým každý z nás hraje, pro nás je nejdůležitější sportovní stránka. Někdo hraje o titul, někdo o sestup, ale všechny nás to žene kupředu. Myslím, že úroveň extraligy stoupá a je to vidět na návštěvnosti. Kdyby se liga uzavřela, po Vánocích by se v řadě zápasů o nic nehrálo. Potřebujeme mít tlak v zádech, který je tím hlavním naším motorem. Bylo by hloupé extraligu uzavřít.

Uvědomujeme si, že bez majitelů bychom asi extraligu nehráli (Hradec Králové je jedním z klubů, které jsou pro uzavření soutěže - pozn. red.). Víme, že je to stojí spoustu peněz, ale i my hráči jsme pro extraligu důležití. Není to tak, že bychom šli proti majitelům, jde nám čistě o sportovní stránku. Neznamená to, že nejsme (s majiteli) na jedné lodi. Pořád táhneme za jeden provaz.

Michal Vondrka, kapitán Mladé Boleslavi

Vlastimil Vacek, Právo

Nápad uzavřít extraligu je nešťastný. Ať už jsou tyhle informace pravdivé, jen z části pravdivé, nebo vůbec ne, tak na každém šprochu je pravdy trochu. My starší a zkušení hráči jsme tady, abychom povstali a zvedli prapor, aby k něčemu takovému nedošlo. Obecně jsem proti uzavření soutěže. Ale myšlenka rozhodnout o tom už v rozehrané sezoně nemá ani hlavu, ani patu.

Václav Skuhravý, kapitán Karlových Varů

Vlastimil Vacek, Právo

Měnit pravidla během rozjeté soutěže je velký nesmysl. Kolik fanoušků by třeba přišlo na zápas třináctého proti čtrnáctému ke konci základní části, když už obě mužstva nebudou mít o co hrát?

Petr Jelínek, kapitán Liberce

https://hcbilitygri.cz, Jiří Princ

Mluvím za celý Liberec, který nesouhlasí s uzavřením extraligy v rozehrané sezoně. Teď se pořád o něco hraje a všichni víme, jaké by byly následky, kdyby se to najednou zavřelo. Bylo by to docela směšný, jsem radikálně proti.

Michal Řepík, kapitán Sparty

http://www.hcsparta.cz

Nechal bych to tak, aby se o postupech a sestupech rozhodovalo sportovní cestou, zvlášť v průběhu ročníku. Jsem pro to, aby se extraliga neuzavírala.