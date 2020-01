Každý by se rád napil, ale náš sport a hokej se momentálně nachází na Sahaře, píše Jágr

Číslo 68 nemlčí. Převezme Asociace profesionálních klubů ledního hokeje extraligu, bude se uzavírat, kolik týmů bude nejvyšší českou soutěž za pár let hrát? Otázky, které se poslední týdny linou okolo zimních stadionů. Svůj pohled hráče i majitele klubu řekl ve středu Jaromír Jágr. Ve čtvrtek večer reagoval na pohled extraligových hráčů. Sedmačtyřicetiletý nejproduktivnější Evropan v historii NHL vidí další problém. „Každý by se rád napil, ale náš sport a hokej se momentálně nachází na Sahaře, kde není dostatek vody,“ napsal Jágr na facebooku.

Nejen mezi hokejovými fanoušky, ale i mezi samotnými extraligovými hráči se zvedla vlna nevole vůči myšlence, s níž si pohrává Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH). V referendu napříč všemi extraligovými kluby, které uspořádala Česká asociace hokejistů (CAIHP), zaujalo 92 procent z oslovených 266 extraligových hokejistů odmítavý postoj k možnému uzavření tuzemské nejvyšší soutěže už v průběhu sezony 2019/20, které zvažuje APK LH, pokud se do konce ledna dohodne na převzetí řízení extraligy od svazu.

„Můj názor - klid, teplo, když to řeknu na plnou hubu. Já nebudu souhlasit nikdy. Za rok, za deset, dvacet let! My nezvedáme prapor jen za sebe, ale i za kluky, kteří přijdou po nás, a to je hrozně důležitý," vyjádřil se plzeňský útočník Milan Gulaš.

První věty si všiml také Jágr, když si přečetl více pohledů. „Milane, rád ti ten klid a teplo předám, ale chápu - i já byl dříve jenom hráč a věci jsem viděl podobně jako ty."

https://www.facebook.com/68Jagr/posts/2692866640790151

Prohlášení APKLH pro hokej.cz Představenstvo APK LH nezpochybnilo již dříve odsouhlasený záměr klubů Tipsport extraligu řídit, a to na základě smluvního ujednání s ČSLH. Datum, k jakému se tak stane, závisí na vypracování detailního projektu, který ještě není dokončen, jehož obsahem budou standardy pro řízení soutěže s cílem udržet a nadále zlepšovat úroveň a atraktivitu soutěže. Definitivní stanovisko pro ČSLH by měla zaujmout VH APK LH, která bude zasedat do konce ledna.

„Hodně hráčů zřejmě nepochopilo, že se tady nejedná o nějakou válku mezi nimi a majiteli, ale měli by se snažit společně posunout hokej a sport na lepší úroveň - to hlavně znamená zlepšení sportovišť a zázemí pro sportovce, děti a fanoušky. Ale bez garance extraligy investoři (např. město) do toho těžko půjdou. A to mluvíme o hokeji (náš národní sport), co potom ostatní sporty? Nechci ani přemýšlet o tom, jak to mají těžké," zamyslel se Jágr.

Podle kladenského odchovance není v Česku správně nastaveno financování vrcholového seniorského sportu. Celý Jágrův pohled si můžete přečíst v odkazu výše.

„Majitel znamená „plať, sháněj peníze a buď zticha. Nám to takhle všem vyhovuje, tak se do toho nepleť... Děkuji za přečtení a než mě začnete kritizovat, dejte si čas o mém dopise nejdřív popřemýšlet. Je to jen můj názor, na nikoho se nezlobím, snažím se pochopit i hráče – každý by se rád napil, ale náš sport a hokej se momentálně nachází na Sahaře, kde vody není dostatek," uzavřel Jágr svá slova adresovaná všem, kteří se o hokej a sport zajímají.