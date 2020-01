Dojde na souboj Jágra s Gulašem? Kladenský majitel už se rozhodl

Zvažoval, že by se v pátečním domácím utkání s Plzní vrátil do sestavy Kladna, za které od 29. listopadu po natržení obou přitahovačů v duelu Spartou nehrál. Comeback Jaromíra Jágra do extraligového kolotoče se ale odkládá. Ani proti Západočechům sedmačtyřicetiletý útočník v dresu Rytířů na led nevyjede a zůstane jen v civilu na střídačce.

S týmem už trénuje a na středeční tiskové konferenci věnované rekonstrukci kladenského zimáku Jágr navnadil fanoušky, že jeho návrat do soutěžních bojů se blíží. Majitel Rytířů nevyloučil, že přijde už v pátek proti Plzni, kterou táhne lídr kanadského bodování i tabulky střelců extraligy Milan Gulaš.

„Slíbit to nemůžu. Byl jsem na dvou tréninkách, budu se rozhodovat až těsně před zápasem. Uvidíme, jak se budu cítit," řekl Jágr. Po pátečním dopoledním rozbruslení bylo jasno - Rytíři se bez své největší hvězdy budou muset obejít už ve dvanáctém zápase v řadě.

Návrat se odkládá? Přitahovače pořád bolí. Jaromír Jágr zatím neví, jestli už v tomto týdnu nastoupí za Kladno

„Moje současné zranění je něco úplně jiného, než jsem měl dřív. Předtím jsem měl poraněné tříslo a věděl jsem, že do tří týdnů budu v pohodě. S natrženými přitahovači je to jiné. Tady jde o to, že jakmile na to dám nějakou větší zátěž a jdu do maxima, tak cítím bolest. Hlavně při osobních soubojích, na nichž mám založený celý hokej. Je to nepříjemný," popisoval nepříjemnost svého zranění Jágr, který v 21 zápasech probíhající sezony vstřelil osm gólů a připojil sedm asistencí.

Další příležitost k návratu bude mít Jágr už za dva dny, kdy se Kladno představí na ledě vedoucí Sparty.