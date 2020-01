Sparta - Kladno 4:8 Jágr prožil excelentní návrat, kotel Sparty mu v choreu spílal

Bylo to odpoledne ve znamení návratů. V sestavě Sparty se po jednozápasové pauze totiž znovu objevili brankář Jakub Sedláček i útočník Vladimír Růžička, který nastoupil ve druhé formaci s Kudrnou a Rouskem. Samotný zápas pak začal pro Kruppovu partu pohádkově. Časomíra ukrojila pouhých 86 sekund a napěchovaná O2 arena, do níž zavítalo více než 14 tisíc diváků, vybuchla nadšením. Rousek na sebe natáhl dva hráče, posunul puk Košťálkovi a ten provedl před Godlou bekhendový blafák znamenitě. Čtyřiadvacetiletý bek tak potvrdil střeleckou formu, když se radoval ze sedmého gólu z posledních devíti utkání.

Jágr v první třetině rozdával přesné přihrávky a vymyslel také vyrovnávací trefu. Při Piskáčkově trestu ještě Sedláček vytěsnil jeho ránu švihem pod víko, poté ale předložil kotouč na modrou Austinovi, jehož ránu tečoval do sítě Zikmund. Řada příznivců jeho asistenci ocenila potleskem, ne každý však návrat legendy vřele vítal. Sparťanský kotel rozvinul během jedné z komerčních přestávek transparent s názvem Plán #68: „Krok 1: postoupit do extraligy, krok 2: uzavřít extraligu, krok 3: pohřbít český hokej, krok 4: profit." Obřím nápisem mu fandové spílali za jeho názor na případné uzavření nejvyšší soutěže.

Sparťanští fanoušci si během zápasu s Kladnem připravili choreo na téma uzavření extraligy, v němž naráželi na majitele Rytířů Jaromíra Jágra.

Jarmila Bastlová, Sport.cz

Sedmačtyřicetiletý útočník byl v aréně ostře sledovaným objektem a od některých diváků si vyslechl i pískot. Velikán českého hokeje pak sehrál roli i před druhým domácím gólem. Při snaze o zakončení byl před sparťanskou brankou zablokovaný, Pražané následně podnikli rychlý výpad a Řepík po Tomáškově pasu dopravil puk do branky. Rytíři však opět přispěchali s rychlou odpovědí. Kotouč po Austinově ráně propadl za Sedláčkova záda a Melka ho zblízka protlačil do sítě. Přesto do kabin odcházela nakonec spokojenější Sparta. Říčka dostal od Růžičky nabito mezi kruhy a jedovkou nad ledem propálil Godlu.

Rušný duel pokračoval i v prostřední periodě. Pech rozjel útočnou akci, Austinův pokus kladenský gólman neudržel a Říčka z dorážky poslal lídra soutěže do trháku. Vypadalo to, že si domácí náskok už v klidu uhlídají, jenže se začaly dít věci. Sedláček propustil do branky ránu O´Donnella, která Kladenským nalila krev do žil. Natolik, že dokonce vyrovnali. Jágr posunul puk na modrou a jeho střelu ztečoval do branky Vampola, jenž si připsal druhý extraligový gól v sezoně.

Pak stálo při hostech štěstí. Pech po chybě Kehara přestřelil, po Formanově dělovce se zase puk šoural za brankovou čáru, kladenští beci ale v poslední chvíli odpálili puk do bezpečí.

Jaromír Jágr (vlevo) se s Petrem Vampolou raduje ze své prvního gólu v utkání se Spartou.

Ondřej Deml, ČTK

Ve třetí části mohli nejprve strhnout vedení na stranu domácí, jenže jejich tečovaná střela v síti neskončila. Poté byl vyloučen za nedovolené bránění Pech a Jágr vzal v přesilovce odpovědnost na sebe. Švihem nasměroval puk pod horní tyč a početná skupina kladenských fandů křičela radostí.

Rytíři byli na koni a rivala dorazili šestým zásahem, o který se postaral Bláha. Když poté Jágr v další početní výhodě dorazil kotouč do poloodkryté klece a završil svoje grandiózní představení, bylo o osudu duelu definitivně rozhodnuto. Do prázdné klece pak ještě zpečetil skóre Strnad.Kladno vyhrálo v utkání 36. kola v O2 areně vysoko 8:4.