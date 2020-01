Atmosféra v Třinci? Mnohem lepší než v Číně, smál se produktivní Wolski

„V KHL se mi branky moc střílet nedařilo, tady mi to zatím jde. Budu dál tvrdě pracovat a věřím, že další ještě přidám," svěřoval se Wolski, který si po dvou zápasech venku poprvé vyzkoušel, jak sehraje v Třinci.

Na jeho premiéru v domácím prostředí dorazilo více jak pět tisíc fanoušků. Nemalá část z Polska. Na ledě jej vítal transparent Witej Wojtku. „To bylo příjemné, potěšilo mě to. Je milé hrát v takovém prostředí. Atmosféra byla mnohem lepší než v Číně. Tam když přišlo na zápas tisíc lidí, tak bylo dobře," smál se Wolski.

Proti Olomouci odehrál přes jednadvacet minut, suverénně nejvíce z třinecké sestavy. Třikrát na něj kouč Varaďa ukázal i v rozhodujících samostatných nájezdech. Dva proměnil, i když jeden až na druhý pokus, který dostal poté, co jej při prvním fauloval brankář Lukáš.

„Nepodařilo se mi proměnit ten třetí nájezd. Nějak mi to nevyšlo, jsem za to na sebe trochu naštvaný, protože mohl být vítězný," přiznal 33letý rodák z polského Zabrze.

Třinci nepomohlo v rozhodujících nájezdech ani opakovaná výměna brankářů. Sérii začal Jakub Štěpánek, jenž odchytal celé utkání, ale souboj s Nahodilem prohrál. Na druhý nájezd už šel proto Petr Kváča. A tahle rošáda se v průběhu devíti sérií několikrát opakovala. „Dvakrát jsme si ale myslel, že mám po zápase, ale pak jsem tam šel znovu na další nájezd. Neměl jsem moc čas o tom přemýšlet, ale bylo to zvláštní," připustil třinecký gólman Štěpánek.

Brankář Jakub Štěpánek z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Je to podle pocitu trenéra. Kuba Štěpánek je vítkovický kluk a v Olmíku je taky pár kluků z Vítkovic. Proto jsme takto reagovali," vysvětloval třinecký trenérský asistent Marek Zadina.

Vítěznou branku vstřelil v deváté sérii extřinecký Zbyněk Irgl. Prohazování gólmanů nijak extra nevnímal. „Je mi to vlastně jedno. Soustředím se sám na sebe. Že by mě to nějak rozhodilo, to ne. Jen jsem koukal, co se děje. On je každý nájezd stejně jiný, takže se dívám, co dělá brankář, a ne na to, který tam stojí. Podle toho se snažím reagovat," popisoval Irgl.