Litvínov popáté v řadě padl. Rozhodly individuální chyby, litoval asistent Kotrla

„Ale nemůžeme sledovat jen soupeře pod námi. Především se musíme sami zvednout, abychom už neprohrávali a začali konečně sbírat body v co největším počtu," říká asistent litvínovského trenéra Jindřich Kotrla, jenž je u mužstva od začátku sezony. Nejprve byl na střídačce po boku hlavního kouče Jiřího Šlégra a úzce spolupracuje i s jeho trenérským nástupcem Vladimírem Kýhosem.

„Jsou to nervy, ale ty jsem prožíval jako hráč celou kariéru. To k tomu patří. Málokomu se poštěstí, že má jen úspěchy. Nemůžete být pořád nahoře asi ani v trenérské práci, i když bychom si to v Litvínově přáli," uvažoval Kotrla, jenž je v extralize na postu asistenta trenérským nováčkem. „Je to velká škola," poznamenal ke sbírání zkušeností v nové roli v mateřském klubu.

Zlínský Pavel Kubiš v potyčce se Samsonem Mahbodem z Litvínova.

Ondřej Hájek, ČTK

V zápase se Zlínem rozhodla druhá třetina. „Čtyři góly do naší sítě padly po individuálních chybách. Zároveň nám soupeř ukázal lekci z produktivity. Každý náš hráč se snažil prosadit jednotlivě, ale vytrácela se jednoduchá hra, kterou jsme produkovali předtím, když jsme šli v tabulce po krůčku do první desítky. Teď je nám jasné, že musíme zapracovat na důslednosti v obranném pásmu a v předbrankovém prostoru," uvědomuje si asistent.

„Určující jsou i přesilovky a oslabení. Rozebíráme si chyby pokaždé před zápasem na videu, ale pak bohužel vznikají znovu na ledě, což ze střídačky neovlivníte," pokrčil rameny Kotrla.

Mikuš mimo sestavu

V litvínovském týmu chyběl útočník Juraj Mikuš. „Konkrétně je mimo sestavu z výkonnostních důvodů. A zanedlouho odejde obránce Tomáš Pavelka, kterému běží hostování z pražské Sparty jen do konce ledna. Snažíme se místo něj zapracovat jiné beky, protože sezona pro nás ještě zdaleka nekončí. Pavelku si Sparta stahuje kvůli odchodu jejího obránce Poláška do Finska. Případné posily v Litvínově? O ničem nevím," uvedl asistent.

Zlínští Jan Dufek, Ralfs Freibergs a Štěpán Fryšara oslavují gól proti Litvínovu.

Ondřej Hájek, ČTK

Zatímco v Litvínově si lámou hlavu nad neúspěšnou sérií, Zlín vyhrál poosmé z posledních deseti kol. „Pro nás to bylo vydařené utkání výsledkem i hrou. Ubránili jsme se v první třetině několikrát v oslabení. Tím jsme domácí přibrzdili v nástupu, a naopak jsme sami sehráli přesilovky výborným způsobem," dával najevo spokojenost trenér Robert Svoboda. Přesto mu trošku zatrnulo, když domácí snížili na 1:4. „Říkali jsme si, že se soupeř nějak nadechl, a ještě to není pro nás hotové. Závěrečnou desetiminutovku jsme ale zvládli," shrnul zlínský kouč výhru Beranů.