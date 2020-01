Prochodil jsem to, překvapil Jágr po show na Spartě. Co říkal reakci domácích fanoušků?

„Měli jsme zraněné hráče a potřebovali jenom doplnit sestavu. Jinak bych hrát nešel," tvrdil po grandiózním představení velikán českého hokeje, jenž nastoupil po boku Vampoly a Zikmunda. „Spíš jsem počítal, že tady budu jako třináctý hráč a půjdu pouze na přesilovky. V první třetině to bylo dobré, snažil jsem se to udejchat, a pak jsem tam zůstával dál," vykládal po výhře 8:4, k němuž pomohl přesilovkovými zásahy.

Ve 44. minutě nejprve švihem zacílil pod víko Sedláčkovy branky a dokonal obrat. O šest minut později pak dorážkou zasadil Pražanům sedmý hřebík do rakve. „V přesilovkách jsme mu dávali zbytečně hodně prostoru. Hráč jeho kvalit si s tím umí poradit. Hrozně jim dneska pomohl," prohlásil sparťanský forvard Robert Říčka.

Jágr strávil na ledě skoro čtrnáct minut a bolesti v průběhu utkání příliš nepociťoval. „Já se ale nedostal do nějaké zátěžové situace. K mantinelu jsem moc nechodil a rychle jsem taky nebruslil. Prochodil jsem to, což ale dělám už posledních deset let," řekl s úsměvem fenomenální křídelník.

Jaromír Jágr z Kladna slaví svou druhou trefu do sítě Sparty.

Ondřej Deml, ČTK

Po cenném triumfu s ostatními spoluhráči jásal a vracel se z kabiny na led na děkovačku s početným kotlem kladenských fandů. „Mají to sem blízko, byli hodně slyšet. Rivalita mezi oběma kluby byla vždycky, pokaždé to bylo vyhecované," ujišťoval veterán, který za měsíc oslaví 48. narozeniny. „První zápas jsem odehrál v roce 1988, utíká to," usmíval se. Radost měl pořádnou, vždyť týmu se povedl v O2 areně parádní zvrat. V rozmezí 29. a 54. minuty nasypal favoritovi šest kousků.

Jaromír Jágr (vpravo) se raduje z prvního gólu Kladna na Spartě, který vstřelil Ladislav Zikmund (není na snímku).

Ondřej Deml, ČTK

„Zvláštní zápas nahoru dolů, tohle není náš typ hry. My tolik gólů nedáváme, takže na nás to bylo moc splašený, ale zlatý body, odtud si je příliš týmů vozit nebude," hřálo hvězdu duelu.

V aréně byl ostře sledovaným objektem. Po první asistenci v zápase mu řada z více než 14 tisíc diváků tleskala. Ne každý však návrat legendy vítal vřele. Z tribun se od některých fandů ozýval i pískot. Sparťanský kotel během jedné z komerčních přestávek v první třetině rozvinul transparent s názvem Plán #68: „Krok 1: postoupit do extraligy, krok 2: uzavřít extraligu, krok 3: pohřbít český hokej, krok 4: profit." Obřím choreem mu fandové spílali za jeho názor na případné uzavření nejvyšší soutěže.

Sparťanští fanoušci si během zápasu s Kladnem připravili choreo na téma uzavření extraligy, v němž naráželi na majitele Rytířů Jaromíra Jágra.

Jarmila Bastlová, Sport.cz

„Řekl jsem jenom svůj názor. Chtěl jsem upozornit na financování sportu a ukázat, že i náš nejpopulárnější sport má problémy s financemi. Vidím, že jakmile někdo něco řekne, co by se mělo změnit, tak to není moc populární. Ale to se dalo čekat. Svoje jsem si řekl a tím to končí. Ať si každý dělá, co chce," říká Jágr, jenž se už naplno zapojí s parťáky do tréninků na ledě. „Když se do pátku nezraní, tak ho zase postavím," usmál se kouč Středočechů David Čermák.