Pěkně se na to dívá, usmíval se zlínský Okál po další výhře

Jak hodnotíte svoji a zároveň i týmovou statistiku Zlína z nedělního kola?

Pěkně se na to dívá. Nejen na výsledek a šest vstřelených gólů mužstva, ale hlavní je vítězství. Daří se nám, přesto nechceme nic zakřiknout.

V čem nastala proměna oproti tehdejšímu startu v Litvínově?

Po obměně trenéra hrajeme jiným stylem. Detaily však nejsou otázkou pro mě. Asi tak bych to řekl.

Věřili jste v říjnu, že se zvednete?

Pokaždé musíte věřit, jinak to nejde.

Co bylo základem pro úspěch na litvínovském ledě?

Ubránili jsme se párkrát v oslabení a proměnili jsme přesilovky. Tím jsme si vytvořili menší náskok, ale stále jsme byli důslední, což se vyplatilo.

Zaujaly některé nádherné akce z vaší strany.

Někdy to tak vyjde, že se pěkně puk doťuká až do brány. V přesilovkách máme něco naučeného, zkoušíme další věci a zatím nám to vychází.

Zlín vyhrál poosmé z posledních deseti zápasů. Jak úspěšné období prožíváte?

Musím jen zopakovat, že se na takové výsledky hezky dívá. Je lepší určit ráz utkání vstřelenými góly, než prohrávat a pak to dohánět a otáčet. Snažíme se taky dobře bránit, důležitý je i obranný systém, aby brankář Kašík neměl tolik starostí.