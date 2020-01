Nic nebalit? Máme to už v naší DNA, tvrdí liberecký kapitán. A ocenil Gulašovu chytrost

Sehráli jste vyrovnanou partii, přesto jste z plzeňské arény po prohře 2:3 už popáté za sebou odešli s prázdnou...

Hráli jsme tady ale jeden z nejlepších zápasů, co pamatuju. V poslední době jsme v Plzni neměli dobré začátky. Naposledy jsme, myslím, už někdy v desáté minutě prohrávali 0:4. Tentokrát byl z naší strany nástup výbornej, i když soupeř vstřelil první gól. Týmu nejde moc co vytknout. Bojovali jsme až do konce, bohužel ale dali o gól míň. Plzeň je kvalitní mužstvo, ukázala to v přesilovkách. Má je výborně sehrané.

Což ukázala při dvojnásobné početní výhodě v polovině duelu, kdy vám odskočila do klíčového trháku.

Musíme být trošku disciplinovanější. Počínaje mě. Nemůžu dostat desítku ke konci zápasu, když prohráváme o gól.

Byl jste vyloučený za protesty. Co vás vytočilo?

Pracovaly u mě prostě emoce. Myslím si, že jsem toho ani moc neřekl, ale bohužel, rozhodčí mi říkali, že to budou trestat. A potrestali mě. Musím se z toho poučit do pátečního utkání, nemůžu takhle oslabit tým.

Kvůli osobnímu trestu jste nemohl zasáhnout do začátku třetí třetiny. Hodně jste na lavici trpěl?

Pořád jsem tam chodil, byl jsem trošku vymrzlej a nervózní. Bylo to fakt kvalitní zápas. Plzeň má podobné mužstvo, jsou brusliví a rádi na puku. Utkala se dvě ofenzivní mužstva, pro diváka to bylo zajímavý.

Určitě i tím, že se střetli dva výborní gólmani.

Oba mají opravdu fazónu. Frodlíka (Frodl) zase tolik nesleduju, ale Hrášek (Hrachovina) je pro nás klíčová postava. Ohromně nás zvedl a jsme za něj moc rádi.

V závěrečné periodě jste se snažili o vyrovnání, v samém závěru se ovšem nedostali do potřebného tlaku. V čem byl problém?

Trochu jsme panikařili, měli jsme si puk ke konci podržet, znova si najet. Moc jsme to tlačili. Plzeň je zkušené mužstvo, dobře to v závěru odbránili. Spíš je škoda přesilovky, kterou jsme hráli pět minut před koncem. Byla obrovská šance je tam zavřít.

Milan Gulaš si připsal asistenci a celkově zaznamenal už jubilejní 60. bod v sezoně. Jak složité bylo ho bránit?

Bylo to těžký! Je hrozně chytrej, třicet vteřin o něm třeba na ledě nevíte, tlačíte je u nich v pásmu, a najednou dostane puk a je schopný toho využít. Je nebezpečný skoro při každém dotyku s pukem, dovede najít spoluhráče, má i výbornou střelu. Asi nejlepší hráč v extralize, pálí mu to. Jsem za něj rád, ale doufám, že mu to nebude pálit proti nám (smích). Má super sezonu. Je vidět, že na sobě maká.

Tříbrankový deficit vás v Plzni nezlomil, ještě do druhé přestávky jste se dotáhli soupeři na dostřel. Ukázala se vnitřní síla týmu?

Určitě, věřili jsme si. Stav 0:3 nás spíš nakopl. Řekli jsme si, že vůbec nejsme horší tým. Myslím, že naopak byly pasáže, kdy jsme Plzeň přehrávali a tlačili ji. V první třetině jsme měli vyložené šance. V některých zápasech proti takhle kvalitním týmům nás trápí, že nedokážeme dát první nebo druhý gól.

V Plzni jste obrat sice nedotáhli, během sezony se vám ale několikrát povedlo dohnat větší gólovou ztrátu a zápas otočit ve svůj prospěch. Čím si to vysvětlujete?

Myslím, že to už máme v naší DNA. Říkáme si, že musíme být sebevědomí. Není náhoda, že jsme v tabulce takhle nahoře. Musím zaťukat, že je tady sebedůvěra i sebevědomí. I na střídačce je několikrát zmíněno, abychom měli hlavy nahoře. Nic nezabalíme. Jsem rád, že se to naučili i ti mladší kluci a všichni makají.

Nebýt desetiminutového trestu, možná byste opět atakoval hranici třiceti odehraných minut. Jak si užíváte velký prostor na ledě, který v sezoně dostáváte?

Jsem za důvěru trenérů strašně rád a snažím se jim to vrátit na ledě. Trénoval jsem v létě hrozně moc, připravoval jsem se na to. Jsem fakt rád. Nevím, kolik sezon mám ještě před sebou, takže se snažím užívat každý zápas.

Je to pro vás satisfakce poté, co jste před pár lety musel v NHL kvůli vážným zdravotním potížím vynechat celou sezonu?

Rozhodně. Rok a půl jsem odseděl kvůli zranění krku. Rehabce a tréninku jsem dal hrozně moc. Tohle je takové zadostiučinění.