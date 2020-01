Jarůšek útočí v Litvínově na své maximum, ale trápí ho týmové nezdary

Jarůšek by mohl být případně spokojen s vlastními gólovými statistikami, jenže ho především trápí momentální postavení litvínovského celku na předposledním místě tabulky.

Klíčové pro další vývoj v soutěži z pohledu severočeského týmu tak budou zřejmě i nadcházející dvě kola. Litvínovští hrají v pátek v Ostravě na ledě Vítkovic a hned v neděli hostí HC Olomouc. Půjde tedy o souboje s celky, které jsou v tabulce aktuálně na dvanáctém (Vítkovice) a jedenáctém místě (Olomouc). Přitom na Vítkovice ztrácí Litvínov pouhý bod, ovšem před posledními Pardubicemi si drží rovněž nejtěsnější náskok jediného bodu.

Ukončí sérii porážek?

Na vítkovický led nastoupí Severočeši po páté porážce za sebou. „Počet nezdarů narůstá a marně si lámeme hlavu, jak z toho ven. Tady to asi nikdo neví," pokrčil Jarůšek rameny po selhání se Zlínem, který byl na začátku sezony na dně tabulky a nyní už figuruje na osmém místě.

Zkušeného útočníka mrzí, že Litvínovští nedokážou zvrátit nepříznivě se vyvíjející zápasy. „Pokaždé zpočátku věříme, že urveme body. Jenže od stavu 0:2 se to často už zlomí v náš neprospěch a nic z toho, co si říkáme, se nepovede," litoval Jarůšek.

Soutěž spěje do závěrečné čtvrtiny základní části, ale Litvínovští na razantní vzepětí stále jen čekají. „Všechno v poslední době bylo špatně. Musíme začít od prvních krůčků a takříkajíc úplně znovu. Není možné, abychom při vlastním oslabení dostávali góly do prázdné branky, jako se nám to asi třikrát stalo v minulém zápase. Na jednu stranu soupeři sehráli svoje akce dobře, to se jim musí nechat. Ale kdybychom nedělali chyby, tak takhle jednoznačně neinkasujeme. Z toho se musíme zásadně poučit," přemítal Jarůšek.