Sparta zbrojí! Získala dvojnásobného medailistu z MS se zkušenostmi z NHL

Uvědomovali si, že po odchodu Adama Poláška do Tappary Tampere musejí do konce přestupního termínu posílit svou relativně mladou defenzivu. Hokejová Sparta si nakonec vybrala zkušeného sedmatřicetiletého finského obránce Villeho Koistinena, který poslední dva roky působil v Ingolstadtu v německé nejvyšší soutěži. Majitel stříbra a bronzu z MS, jenž má na svém kontě i 103 startů v NHL, podepsal s Pražany smlouvu do konce probíhající sezony.