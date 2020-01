Vítkovice - Litvínov 5:3 Slezané po třech prohrách zabrali, Verva prodlužuje děsivou sérii

V úvodní třetině přitom byli aktivnější hosté, kteří výrazně přestříleli domácí celek v poměru 18:8. Jenže do vedení šly Vítkovice. Po necelých deseti minutách si Mallet ze vzduchu rukavicí sklepl puk a prudkou střelou prostřelil Januse. Krátce nato Severočeši srovnali, v přesilovce si vytvořili zámek a po přihrávce Kašpara doklepl puk do poloprázdné vítkovické klece Mikúš.

Následně domácí gólman Svoboda vychytal únik Hübla, pak si Ostravané vzali vedení zpátky. Tentokrát sice Veselý nezakončil rychlé přečíslení podle představ, odražený puk ovšem pohotově napálil Dej a Janus nestihl reagovat. Ve druhé třetině se obraz hry změnil, aktivnější byl vítkovický tým, paradoxně ale Severočeši podruhé vyrovnali.

V polovině druhé části tečoval Ščotkovu střelu za záda Svobody Kašpar. Rozhodčí pak na videu zkoumali, zda litvínovský útočník nezasáhl puk vysokou holí, platnost branky ale potvrdili. Vítkovičtí si poté pomohli přesilovkou, v níž díky povedené teči poprvé před domácími fanoušky skóroval Indrák. Uběhlo jen 94 sekund a ostravský celek šel do dvoubrankového trháku po druhé trefě Malleta.

Zleva Jakub Petružálek z Litvínova, Jan Štencel z Vítkovic a Šimon Stránský z Vítkovic.

Vladimír Pryček, ČTK

Do závěrečné dvacetiminutovky poslal Litvínov do branky Honzíka a v 54. minutě se dočkal kontaktní branky, kterou zařídil po krátkém obléhání domácí klece Jánošík. Severočeši vrhli všechny síly do útoku, zkusili to i bez brankáře, jenže místo vyrovnání inkasovali pátý gól. Výhru Vítkovic pojistil v čase 57:26 Roman. Ostravané tak zažili vítězný návrat na domácí stadion, kde se představili po sedmi duelech venku.