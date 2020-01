Čisté konto je super, hlavní jsou ale tři body, přiznal olomoucký gólman Konrád

V letošním roce jste poprvé vyhráli za tři body. Jak to chutná?

Pro nás je v této fázi sezóny každé vítězství důležité, a když je to tříbodové, tak o to víc. Navíc doma se nám v poslední době moc nedařilo, takže ho bereme všemi deseti. Předvedená hra ale tentokrát byla možná lepší, než samotný výsledek. Měli jsme mnohem více šancí. Zejména ve druhé třetině. Po ní to klidně mohlo být 4:0 a už by se jen dohrávalo. Na druhé straně, druhý gól jsme přidali až těsně před koncem, jeden rozhodčí Hradci neuznali, takže jsme strašně rádi, že to tak dobře dopadlo.

Máte první nulu v sezóně, to asi potěší?

Určitě. Už si ani nepamatuji, kdy jsem čisté konto udržel naposledy. Myslím, že to bylo někdy ke konci minulé sezóny s Vítkovicemi a také to bylo 1:0.

Je to pro vás osobně velká vzpruha?

Tak to neberu. Hlavní jsou ty tři body a je jedno, kdybychom je získali za výhru třeba 5:4. Ty jsou nejen pro mě, ale pro nás všechny velkým povzbuzením.

Brankář Olomouce Branislav Konrád zdraví fanoušky po vítězném utkání.

Luděk Peřina, ČTK

Vedoucí gól jste vstřelili už po jednadvaceti sekundách. Je to pak pro gólmana snazší?

Je to v podstatě jedno. Já se vždy snažím soustředit sám na sebe. Samozřejmě bych byl raději, kdyby to deset minut před koncem bylo 4:0. To bych měl jednodušší. Chytá se pak lépe. My to tak však neumíme, hrajeme na jeden, dva góly. Párkrát jsme ale i tak bodovali a doufám, že nám to ještě nějakou dobu vydrží.

Hradec Králové v závěrečné třetině v přesilovce přece jen vstřelil gól, který ale sudí po konzultaci s videorozhodčím neuznali. Věřil jste, že se tak stane?

Puk šel od brány a do ní se dostal od brusle. Viděl jsem, že tam byl pohyb. Výklad pravidel je ale velmi složitý. Nevěděl jsem proto, co bude a jen jsem doufal, že gól platit nebude. Naštěstí se tak k naší radosti stalo.