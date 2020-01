Totální výbuch! Možná jsme takovou facku potřebovali, vztekal se Němec po debaklu v Liberci

Začátek utkání se vám přitom povedl...

Oni prvních deset minut nevěděli, co s námi mají dělat. Čekali, co s nimi provedeme a když jsme nic neprovedli, tak udeřili. Od jedenácté minuty dominovali až do konce zápasu a my nebyli schopni na to absolutně zareagovat. Dneska nám nešlo vůbec nic. Byl to totální výbuch!

V první třetině jste Liberec přestříleli 10:3, přesto do kabin odcházeli s dvougólovým deficitem. Vyčítali jste si nevyužité šance?

Měli jsme proměnit! Vzhledem k tomu, že jsme dřeváci a nedoplácali to tam, tak jim holt dva góly spadly. Přitom to nebylo nic upracovaného, obojí jsme mohli mít, ale prostě se stalo. Pak jsme si říkali, že to nezabalíme. Oni u nás v úterý taky stáhli manko, když prohrávali už 0:3. Bohužel dopředu jsme byli impotentní a když už jsme se do něčeho dostali, nebyli jsme schopní procedit puk do brány.

Je pro vás tento výsledek po sérii šesti výher pohlavek?

Možná jsme po takové šňůře potřebovali dostat takovouhle facku, abychom spadli zase zpátky na zem a pochopili, že to nepůjde zase samo.

První třetinu chytal mladík Kolář, do druhé ho vystřídal Frodl, na třetí se ale mezi tyče znovu postavil Kolář. Co jste říkal na brankářskou rošádu?

Občas takové zápasy jsou. My jsme sem jeli s tím, že odchytá zápas Kikina (Kristián Kolář), protože Frodl toho má strašně moc. Nemáme v podstatě druhého gólmana (Jaroslav Pavelka je zraněný), takže jsme sem jeli s tím, že to odchytá celý. Vzhledem k vývoji nastalo to, co nastalo. Frodlovi jsme taky ve druhé třetině moc nepomohli, takže jestli jsme si teď ještě rozbili prvního gólmana, tak to bude teda radost...

Autor prvního libereckého gólu Michal Bulíř (vpravo) a Ladislav Šmíd se radují během extraligového utkání s Plzní.

Radek Petrášek, ČTK

Kolář z prvních tří střel inkasoval dva góly. Byl o první přestávce v kabině hodně skleslý?

Ono se není čemu divit. Byla to pro něj extraligová premiéra od začátku zápasu, a my mu ji úplně neulehčili.

Hlavním úkolem je teď co nejrychleji na tento zápas zapomenout?

Přesně tak. Je potřeba připravit se na nedělní zápas v Brně, kde nás čeká další těžký soupeř. Nesmíme tam předvést to, co tady v Liberci. Zítra je nový den, na tréninku zapracujeme na tom, co jsme dneska dělali špatně a v neděli do toho vlítneme znovu.