Liberec ve šlágru rozpoutal kanonádu. Byl to náš zápas, zářil Šmíd

Svůj průnik jste začal už na modré čáře, kde jste obelstil Milana Gulaše. Hodně vás to v hřálo?

Neřekl bych, že jsem Milana vyškolil. Zkusil jsem udržet puk, podržet si ho na modré. Bulda (Bulíř) si hezky odskočil, uviděl jsem ho a dal mu tam. A padl gól. Taková akce potěší, tým to trochu nakoplo.

Brzy poté přidal druhý zásah Vlach a na ledě začali vládnout.

Plnili jsme, co jsme si řekli. Hráli na puku, dávali je do hloubky a tam jsme dělali Plzni problémy. Když dáte třetí čtvrtý gól začnete si věřit a seběvědomí naroste. Gól v závěru jsme dostat samozřejmě nechtěli, ale jinak jsme celý zápas kontrolovali. Jsem rád, že jsme dokázali odpovědět na úterní porážku v Plzni.

Odveta se vám povedla opravdu dokonale...

Myslím, že jsme už v Plzni neodehráli vůbec špatný zápas. Myslím, že při hře pět na pět jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Neměli jsme se tam za co stydět. Až na nedisciplinovanost, která nás stála zápas, bych nám nic nevytknul. Tentokrát jsme se jí vyvarovali a při hře pět na pět dominovali. Nic proti Plzni, ale dneska to byl prostě náš zápas.

Libor Hudáček z Liberce překonává Dominika Frodla v brance Plzně.

Radek Petrášek, ČTK

Po úvodní dvacetiminutovce jste vedli o dva góly, rozjížděli jste se ale pomaleji. Soupeř byl střelecky aktivnější, co jste si říkali v první přestávce?

Střelecky aktivnější byl, ale zase to nebyly střely, které by nás hodně ohrozili. Víme, že pálí z každé pozice. Vedli jsme 2:0 a říkali si, že musíme trochu vyčistit naše pásmo, což jsme udělali.

Plzni jste nasázeli sedm gólů, pět branek jste nedávno doma nasypali Brnu. Čím to, že se vám v soubojích se silnými týmy tak daří?

Nevím, čím to je. Proti týmům, které hrají takzvaně o přežití, je to těžký. Nechci nikoho snižovat, ale nechají tam prostě duši. Padají hodně do střel, bojují o každý bod. Tady je to hokejovější a právě v těchto zápasech se cítíme jako doma. Navíc máme skvělé publikum, které nás žene dopředu.