Co je s Jágrem? vyděsili se mnozí. Odpočin si, odtáhnu to za tebe, říkal legendě Vampola

Při každé jeho větě poznáte, jak moc je vděčný za šanci, že si ve svých sedmatřiceti letech ještě může zahrát extraligu za Kladno. Za to Kladno, kterému v uplynulé sezoně pomohl k návratu do extraligy. Mistr světa z roku 2010 Petr Vampola děkuje prvoligové Slavii, v níž sezonu začínal, že mu v prosinci umožnila střídavé starty v nejvyšší soutěže za Rytíře. A na staronové adrese si nevede vůbec špatně...

Skoro se zdá, že jste se hned po svém návratu stal kladenským talismanem...

Shrnul bych to takhle: Kladno se mnou v sestavě hrálo šest zápasů a je z toho pět výher! To je asi tak všechno. (směje se) Každopádně si to tady užívám.

I návrat do extraligy, kterou jste naposledy okusil v sezoně 2016/17 za Mladou Boleslav?

Měl jsem trošku strach, jak to (extraligu) budu zvládat. Ale jsem rád, že je to v Kladně jako v minulé sezoně. Hrajeme týmově, jako parta. Ať je trénink nebo zápas, pořád je v kabině dobrá nálada a p*del. A to rozhoduje zápasy. Užívám si to.

Už víte, co bude následovat po 15. únoru, do kterého máte ze Slavie vyřízené střídavé starty?

Majitelé Slavie a Kladna se mezi sebou musejí domluvit. Jsem kmenovým hráčem Slavie a budu dělat, co mi její majitel řekne. Ať je to, jak je to. Slavii jsem vděčný za to, jak se ke mně zachovala. Strašně si toho vážím. I toho, že ještě můžu hrát extraligu.

A zažívat momenty jako v pátek, kdy jste doma porazili silnou Kometu 5:1?

Je tady skvělá parta a tyhle zápasy proti tak výborným týmům se lámou hlavně týmovostí. Jsem strašně rád za tři body, protože Kometa má řadu dobrých hráčů, ať jsou to Tomáš Plekanec, Martin Erat nebo Ondra Němec.

O to víc si triumfu nad Brnem ceníte?

Jasně, vždyť ještě ve 48. minutě to pořád bylo 0:0. První dvě třetiny hrála Kometa výborně, trochu nás i přehrávala, ale my jsme měli větší chuť a hlad po vítězství. Šli jsme si za tím bojovností a týmovým výkonem. Přiklonilo se k nám navíc i štěstíčko. Dát ten první gól Brno, vypadalo by to asi jinak.

Neznejistil jste, když jste ve druhé třetině prohospodařili 67 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku?

Říká se, že když se nepromění pět na tři, tým pak většinou nevyhrává, Ale my jsme nepřemýšleli nad tím, co bylo. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme urvat nějaký bod. A to se nám i povedlo, máme všechny tři. Paráda!

Během oné přesilovky pět na tři vám Jaromír Jágr, váš spoluhráč ze zlatého MS v roce 2010, na ledě pěkně od plic něco vysvětloval. Prozradíte, co to bylo?

Na zimáku je hluk, tak proto to bylo od plic... (směje se) Pět na tři jsme ani neměli prostor trénovat, takže jsme si to domlouvali za pochodu během hry. Jarda mi říkal, abych se víc vytáhnul na modrou čáru. Dlouho jsem za Kladno nehrál, tak to bylo potřeba. Jarda to má nastavené podobně jako já - nechceme prohrávat a záleží nám na tom, abychom tyhle zápasy zvládli. Protože teď se podle mě soutěž láme.

Jaromír Jágr z Kladna diriguje spoluhráče.

Michal Kamaryt, ČTK

Neměl jste ve druhé třetině o Jágra strach, jestli se znovu nezranil? Po dvou střídáních si totiž dal více než desetiminutovou pauzu, během níž jen seděl na střídačce...

Říkal jsem mu, ať si trochu odpočine, že to tam za něho odtáhnu. Aby byl hlavně odpočatý na konec. (znovu se usmívá) On ví, co je pro něj nejlepší, takže si trochu oddechnul a pak byl zase platný pro tým.