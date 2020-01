Dva góly ze tří střel a k tomu debakl. Nejde to úplně skousnout, truchlil plzeňský mladík

„Pocity nemůžou být dobré. Prohráli jsme 1:7, nejde to úplně skousnout," posteskl si 19letý mladík. Přitom prvních deset minut se mezi tyčemi docela nudil. Poprvé zasahoval až po ráně Jaroslava Vlacha, když časomíra odkrajovala už devátou minutu. „Snažil jsem se co nejdýl vydržet, čekat na střelu, být soustředěný na každý puk," vykládal hokejový gólman, který si v probíhajícím ročníku dosud připsal dvanáct minut na ledě Mountfieldu HK. O nominaci na zápas v Liberci se dozvěděl ve středu.

„Byl jsem nervózní, ale po první buly to ze mě spadlo," prohlásil Kolář, jehož jako první pokořil Michal Bulíř. „Měl jsem premiéru a já mu dal první gól, možná si mě bude pamatovat," usmál se útočník Severočechů. „Bylo pro mě trošku překvapení, že po vítězném zápase dali Frodla na střídačku. Že mají změnu v brance, jsem zjistil až po prvním buly, když jsem se kouknul na gólmana. Vůbec jsem to ale jinak neřešil," tvrdil.

Plán Indiánů byl před utkáním jasný. Letní posila Jaroslav Pavelka je dlouhodobě na marodce a týmové jedničce Dominiku Frodlovi, jenž v této sezoně zasáhl do všech utkání, chtěli dát trenéři trochu odfrknout. „Kristián na sobě pracuje. I v Lize mistrů vychytal nějaký zápas, v Klatovech podává dobré výkony, takže proč mu nedat příležitost. Hodili jsme ho tam a popral se s tím statečně," řekl kouč Škody Ladislav Čihák.

Za nepříznivého stavu 0:2 se snažil mužstvo nastartovat k obratu. Do druhé třetiny tedy nasadil do branky Frodla. Ani on ale rozjeté Tygry nezastavil. Brzy inkasoval v přesilovce a do druhé pauzy lovil puk ze sítě ještě třikrát. O vítězi bylo definitivně rozhodnuto, v závěrečné části se tak objevil v kleci opět Kolář.

„Tady v aréně je teplo, nevystydl jsem. Šel jsem do branky s tím, abych hlavně nedostal gól," vykládal. Přání se mu nesplnilo, byť vytáhl několik kvalitních zákroků. Čtyři minuty před koncem ho ovšem prostřelil v oslabení Zachar a Plzeňští odjížděli domů s ponurou náladou.

„Musíme se s tím poprat a v neděli prostě vyhrát," burcoval Kolář, jenž si zachytal před takřka vyprodanou arénou. Do hlediště zavítalo 7308 fanoušků, přitom v posledním duelu za druholigové Klatovy nastoupil na ledě David servisu před pouhými 68 diváky. „Nevnímal jsem to, ale je to určitě něco jiného," dodal.