Rolinek Dynamu nestačí! Hokejové Pardubice hlásí další velkou posilu

Vondrka patřil k oporám středočeského klubu a tak si Dynamo od posily hodně slibuje. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo Michala získat do konce sezony. Jedná se o komplexního a velmi zkušeného hokejistu, který nám pomůže v závěrečných utkáních extraligy," řekl Dušan Salfický, člen představenstva hokejového klubu.

„Jsme rádi, že se po příchodu Tomáše Rolinka povedlo získat další velké jméno. Michal má spoustu zkušeností, které se nám budou v závěru sezony určitě hodit. Počítáme s ním na přesilové hry a věříme, že nám pomůže s produktivním útokem," vyjádřil se k příchodu nového útočníka hlavní trenér Dynama Milan Razým.

Michal Vondrka.

Vlastimil Vacek, Právo

Dynamo je v tabulce zatím poslední a evidentně se snaží před koncem sezony posílit kádr. Vondrka by se měl v pardubické sestavě poprvé objevit v nedělním utkání proti Spartě. „Michal se v neděli před ranním tréninkem připojí k týmu a bude i zařazen do sestavy proti Spartě," potvrdil Salfický.

Posilu chválí i Rolinek

„Jsem strašně rád, že takto velký hráč k nám přijde a okamžitě pomůže. Je to v současnosti jedno z největších hokejových jmen v Čechách," okomentova příchod Vondrky Tomáš Rolinek.

Michal Vondrka v této sezoně během 32 utkání posbíral šestnáct kanadských bodů. Rodák z Českých Budějovic byl v roce 2001 draftován týmem NHL Buffalo Sabres coby 155. hráč v pořadí, ale nejlepší hokejovu ligu si nikdy nezahrál. Ve sbírce reprezentačních úspěchů má bronz z mistrovství světa v roce 2012, v barvách Slavie pak slavil v sezoně 2007/2008 mistrovský titul.

"Nebylo to jednoduché a už vůbec ne samozřejmé rozhodnutí. Můj odchod je výsledkem debat na několika úrovních a nakonec nalezení řešení, které je nejlepší pro všechny. Na Boleslav i její fanoušky budu mít jen ty nejlepší vzpomínky. Děkuji za všechno, co jsem tu mohl zažít, a do budoucna přeji klubu jen to nejlepší," uvedl Vondrka na webu Bruslařského klubu.

"S Michalem jsme se dnes ráno sešli a všechno probrali. Finální rozhodnutí jsme nechali na něm. Byla to otevřená diskuse, kdy se vyložily všechny karty na stůl, probraly se všechny varianty a možnosti a nakonec se vybrala ta nejlepší pro všechny," okomentoval přijetí nabídky Dynama majitel Mladé Boleslavi Jan Plachý.

"Chci, aby zaznělo, že se s Michalem rozcházíme v dobrém. Tímto mu osobně děkuji za všechnu práci, kterou pro nás odvedl, nebylo jí zrovna málo. Přeji mu v dalším hokejovém i osobním životě hodně úspěchů a štěstí," dodal Plachý.