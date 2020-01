HOKEJ ONLINE: Třinec vede nad Libercem, trefil se Wolski. Plzeň opět prohrává v Brně

Jednoznačným šlágrem 38. kola hokejové Tipsport extraligy je souboj posledních finalistů soutěže. Domácí Třinec se pokouší vyzrát na liberecké Bílé Tygry, stejně jako v posledním play off. Dalším lákadlem je bezpochyby souboj šestého Brna s plzeňskými Indiány. Kompletní program sedmi zápasů přináší v podrobné online reportáži tradičně Sport.cz. Televizní utkání mezi Mladou Boleslaví a Kladnem vysílá od 17:20 program ČT Sport.

Do Třince přijíždí lídr soutěže z Liberce a pokusí se po dvou porážkách z třinecké WERK Areny tentokrát uspět. Formu mají Tygři vynikající. Těžké kalibry však proti nim nasadí domácí kouč Václav Varaďa. Wojtek Wolski se uvedl v dresu mistra fantasticky a k tomu už je k dispozici také kanonýr Martin Růžička. V Třinci je od 15 hodin fanouškům k dispozici opravdová lahůdka.

Do Brna přijíždí Plzeň, která se pokusí oklepat z debaklu v Liberci. Do té doby to Indiánům šlapalo parádně, o čemž svědčí průběžné třetí místo v tabulce. Brňané se naopak trápí a se šestým místem rozhodně spokojeni nejsou. Domácí prohráli 4 z 5 posledních utkání a už nutně potřebují body, aby se nemuseli začít bát o pozici v první šestce. Zápas začíná také v 15 hodin.

Litvínov po krátkém vzplanutí z poloviny soutěže zase upadá do letargie. Leží na něm deka šesti porážek v řadě a už jen jediný bod dělí Vervu od úplného spodku tabulky. Olomouc v minulém kole zlomila MountfieldHK a zejména brankářská dvojice Konrád-Lukáš nahání soupeřům strach. V Litvínově se startuje v 15:30.

Na tradiční extraligový duel mezi Spartou a Pardubicemi se mohou těšit diváci v Praze. Sparťané po skvělém prosinci herně trochu polevili, o čemž svědčil minulý duel ve Zlíně. Pardubičtí v posledním vzájemném duelu Spartu překvapili a zdolali ji. Bude se senzace konat i v O2 Areně? Úvodní buly bude vhozeno v 16 hodin.

Hradečtí hokejisté se pod trenérem Růžičkou prezentují skvělými výsledky v Lize mistrů, kde si v týdnu zajistili ceněnou finálovou účast. V extralize ale stále paběrkují a okupují až deváté místo. Jjeich dnešní soupeř navíc prožívá skvělé období. Po vítězství nad Spartou určitě jede urvat nějaký bod i na východ Čech. V Hradci se můžeme těšit na zápas od 16 hodin.

Veledůležitý souboj pro oba týmy se odehraje ve Vítkovicích. Domácí prožívají nešťastnou sezonu a spíš než na play off se dívají za sebe, reálná hrozba sestupu tu pro Ostravany visí ve vzduchu. Vary tabulkou také padají, po snovém úvodu jsou v současné chvíli na sedmé příčce, chytnou se po dvou porážkách na severu Moravy? Uvidíme od 16 hodin.

Televizní utkání z Mladé Boleslavi nabídne duel domácích s Jágrovým Kladnem. Rytíři se budou moci opřít o dalšího hokejistu pražské Slavie. Po Petru Vampolovi přichází na střídavý start také Tomáš Šmerha. Domácí budou naopak už bez Michala Vondrky, přesto prožívají skvělé časy a jsou na čtvrtém místě tabulky. Ve městě automobilů se startuje v 17:20.