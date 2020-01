Vondrka se uvedl gólem. Když jsem hodně na ledě, cítím se jako ryba ve vodě, řekla posila Pardubic

V sobotu večer se rozhodlo o nečekaném přestupu Michala Vondrky z Mladé Boleslavi do Pardubic a v neděli už 37letý útočník oblékl dres Dynama na sparťanském ledě. Postaral se tam i o jediný gól hostů, kteří za porážku 1:2 v prodloužení získali cenný bod.

Co vás vedlo k náhlé změně dresu?

Seběhlo se to celé během soboty. Vyložily se karty na stůl a proběhla docela rychlá domluva, která byla výhodná pro všechny strany.

Za Mladou Boleslav jste po Vánocích pět zápasů vynechal. Sehrálo to nějakou roli?

Já byl zraněný, pak se všude začalo mluvit o tom, že někam z Boleslavi odejdu, ale bylo to čistě na klubu s čím přijde. Rozešli jsme se víc než férově, zůstaly mezi námi dobré vztahy.

Váš ice time tam ale poslední dobou hodně poklesl. Cítil jste, že ztrácíte důvěru kouče Rulíka?

Já bych se v tom už víc nepitval. Větší vytížení na ledě potřebuju, cítím se pak jako ryba ve vodě. Ač se už možná někomu zdá, že jsem dědek, tak fyzicky se cítím pořád dobře a jsem moc rád za to rozhodnutí, které jsem v sobotu udělal.

Branka Sparty v ohrožení. Gólman Matěj Machovský sleduje počínání Michala Vondrky v dresu Pardubic.

Michal Kamaryt, ČTK

S jakým očekáváním jste tedy přišel do Pardubic?

Věřím, že budu hodně na ledě a že Dynamu tu důvěru oplatím, abychom vybojovali extraligovou účast i pro příští sezonu. Přišel jsem Pardubicím pomoc a můj první dojem je, že tohle není mužstvo na odpis.

Mužstva, které hrálo v horní patrech tabulky, jste vyměnil za tým ze dna. Je to hodně velká změna?

Jsem zvyklý hrát pod tlakem a věřím, že to ještě nastartujeme. Trochu jsem si myslel, že najdu v kabině hlavy dole, ale nic takového. Je tady dobrá parta a ještě tím, jak se vrátil Rolas (Tomáš Rolinek), tak se to víc semkne a uděláme maximum proto, abychom utekli ze dna tabulky.

V dresu Mladé Boleslavi jste dal gól naposledy 6. prosince. Měl jste z premiérové trefy za Pardubice, kterou jste na Spartě otevřel skóre, hodně velkou radost?

Lhal bych, kdybych řekl, že to nebylo velké povzbuzení. Na mě i na celý mančaft to mělo pozitivní vliv.

Na Spartě jste vedli, na střely vyhráli 33:24 a možná jste měli i víc gólových šancí. Není bod málo?

Bod z ledu druhého celku tabulky je vždycky skvělý, i když ten náš herní projev mi přišel tak dobrý, že se možná dalo získat víc. Měli jsme tam ke konci dvě přečíslení, z kterých to šlo rozhodnout. To mě trochu štve.

Michal Vondrka z Pardubic střílí první gól. Vpředu zleva Jan Buchtele a brankář Matěj Machovský, oba ze Sparty.

Michal Kamaryt, ČTK

Hrál jste v dresu 23 a bez jmenovky. Dostanete příště už svoje tradiční číslo 82, které nosíte podle ročníku narození?

Já to moc neřešil, dali mi třiadvacítku, tak jsem to oblékl a šel hrát. Možná se o tom ještě budeme nějak bavit, stejně jako o mém bydlení, určitě nebudu do Pardubic dojíždět každý den.