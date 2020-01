Hattrick v suchém triku. Kluci jsou hlavně rádi, že zaplatím, žertuje po výhře Komety Zaťovič

Reprezentační útočník přitom nemusel ani jednou překonávat hostujícího gólmana Frodla. Dvakrát mu stačilo trefit odkrytou soupeřovu branku a v předposlední minutě zpečetil výhru Brna při plzeňské power play.

„Kluci si ze mě v šatně utahovali, že jsem dal tři góly v suchém triku. Oni jsou ale hlavně rádi, že zase něco zaplatím do týmové kasy," žertuje Zaťovič. „Bylo to taky o štěstí. Já si každého vstřeleného gólu strašně vážím. Byli jsme po předchozích dvou nepovedených utkáních už tak trochu pod tlakem. Takže je strašně důležité, že jsme se vzpamatovali a udobřili si fandy," usmívá se.

Na kontě má v tomto extraligovém ročníku už 23 gólů, čímž překonal svoje dosavadní maximum od přestupu do Komety. „Tak tohle vůbec nesleduju. Není to pro mě vůbec důležité. Jsem rád, když moje branky pomůžou k bodům, ale všechno podstatné se odehraje až v play off. Chceme čtvrtfinále začít doma, a tak uděláme maximum, abychom do konce základní části poskočili aspoň na čtvrtou příčku," přiznává Zaťovič, že tabulku pečlivě sleduje.

V elitní brněnské formaci teď kvůli zranění Holíka a nemoci Muellera nastupuje s Eratem a Plekancem. „Trochu jsme tím navýšili věkový průměr," vtipkuje. „Vyměnil jsem dva super hokejisty za jiné super hokejisty. Jen jsme si museli na sebe zvyknout. S Plekym jsme už hráli poněkolikáté, už oba víme, jak si na ledě vyhovět," prozrazuje.

Brněnský asistent Kamil Pokorný pochválil svůj tým zejména za vydařenou úvodní třetinu, v níž si Kometa vybudovala rozhodující dvougólový náskok. „Bylo vidět, že kluci chtějí hrozně moc odčinit nezdary v Liberci a v Kladně. Dokázali, že hokej hrát umějí. Jediné, co nám v utkání nešlo, byly přesilovky. Naštěstí jsme tentokrát branky v početní převaze nepotřebovali," oddechl si Pokorný.

Upozornil na výtečný výkon čtvrté útočné formace, kterou vytvořili mladíci Plášek, Střondala a Horký. „Zahráli dobře i předtím proti Zlínu či v Kladně, ale tentokrát byli odměněni také kanadskými body," připomněl Horkého trefu na 2:1, u níž mu asistovali oba jeho parťáci.

Plzeňští mají za sebou nevydařený víkend. Po pátečním debaklu v Liberci odjeli s prázdnou i z Brna. „Venku nám to vůbec nejde. Nedokážu si vysvětlit proč. Proti Kometě jsme odehráli další špatný zápas. Dvoubrankové manko, které jsme nabrali do první pauzy, se strašně těžko dohání," uvědomuje si forvard Indiánů Matyáš Kantner.

V nedělním podvečeru byl rozporuplnou osobností plzeňského celku. Nepřesnou přihrávkou namazal na konci úvodní třetiny Plekancovi na třetí gól Brna, avšak poté vykřesal Škodovce uprostřed utkání trefou na 2:3 naději na zvrat. „Ani bod se nám nakonec získat nepodařilo, a tak to nemůžu brát ani jako částečnou nápravu mojí chyby. Moc si tu hrubku vyčítám, možná jsme právě kvůli ní ztratili zápas. Teď musíme za každou cenu bodovat v pátek doma proti Třinci," vyhlíží už Kantner atraktivní střetnutí s obhájci titulu.