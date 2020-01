Doudera odvolal vyloučení. Měli bychom všichni jít touto cestou, ocenil jej soupeř

„Vyjížděl jsem od zadního mantinelu a vzal jsem sebou i bránu. Špatně jsem si ten oblouk vypočítal. Rozhodčí si asi myslel, že mě rozhodila hokejka protihráče. Věděl jsem ale že tam dotek nebyl a když jsem viděl, že vylučuje, tak jsem za rozhodčím přijel a řekl mu, že to faul nebyl," popsal 27letý obránce Třince Doudera.

„Jeho gesto jsem zaznamenal, poklepal ho za to po holeni. Ukázal, že nejde přes mrtvoly a chce jít cestou fair play, což je super. Mohli v přesilovce dát gól. Nebo by se jim to naopak mohlo vrátit. Gesto je to úžasné, poučit bychom se z toho měli všichni a jít touhle cestou," ocenil Douderu útočník Liberce Radan Lenc.

Třinec se vedoucího gólu dočkal i bez přesilové hry. V 6. minutě se po přihrávce Martina Růžičky prosadil Petr Vrána a nasměroval Oceláře v repríze posledního finále k výhře 4:3. „Rozhodla naše produktivita. Ve druhé třetině jsme si vypracovali super šance, které jsme neproměnili. Zápas jsme furt dotahovali, furt jsme prohrávali o gól a šli do kopce. Předvedli jsme dobrý výkon, ale chyběly góly," litoval Lenc, jenž se jako jediný z aktérů dokázal prosadit v přesilové hře.

Radost ze snížení na 2:3 po ťukesu na jeden dotek vydržela hostům necelou minutu. Na druhé straně předvedli neméně pohlednou spolupráci Hrehorčák s Hrňou, který vstřelil nad Hrachovinovým ramenem vítěznou branku. „To byl myslím zlomový okamžik. Liberec snížil na rozdíl jednoho gólu, ale zase jsme jim hned odskočili. Třetí třetinu jsme se snažili hrát jednoduše a ubránit to, abychom urvali tři body," popisoval Doudera.