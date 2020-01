Litvínovský zmar roste. Všichni do toho musíme jít po držce, ulevil si Petružálek

Jak byste shrnul souboj s Olomoucí?

Jako před každým zápasem jsme si řekli, že musíme vyhrát. Zase to nevyšlo. Snažíme se dělat to, co si ukážeme na videu, ale výsledky nepřicházejí.

Ve třicáté vteřině jste dopravili puk za soupeřova brankáře, rozhodčí gól uznali. Ale poté, co si hosté vzali trenérskou výzvu, tak jej odvolali.

Přišlo mi to hodně zvláštní, ale teď po zápase už to nemá cenu řešit. Byla tam přihrávka rukou a nic se s tím nedá dělat. Kdyby branka platila, asi by nám to pomohlo. Když dáte brzy gól, samozřejmě se hraje líp.

Černá šňůra ale narůstá...

Kdybychom věděli, jak se zvednout, tak to začneme dělat. Snažili jsme se dostávat do vyložených šancí, střílet na branku, ale některé pokusy tam prostě nedošly.

V čem je největší problém mužstva?

Trápí nás efektivita v zakončení. V nynější situaci ale není na nějaké zkoušení prostor. Musí do toho jít dvacet chlapů po držce, prostě lítat po držkách, jiná taktika na to neexistuje a ani jiná cesta ven nevede.