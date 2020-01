Posily hledáme všude po světě. Musíme se semknout jako parta, burcuje litvínovský šéf Šlégr

Jak berete fakt, že Litvínov patří do skupiny celků, jimž akutně hrozí konečná čtrnáctá příčka v tabulce?

Nechci hodnotit, jestli se o umístění na dně tabulky rozhodne mezi trojicí nejvíc ohrožených celků. Zaznamenali jsme, že Pardubice nově získaly útočníka Vondrku z Mladé Boleslavi. A nastává u nich i obrovský posun, především finanční. To musíme uznat v každém případě. Chceme se však soustředit na náš klub a na to, co v této chvíli udělat, abychom jej posílili a něco vylepšili. Na to neexistuje extra recept, že bychom otočili křišťálovou koulí a přinesli zázrak. Nesmíme však současnou situaci nechat být.

Jakým směrem se hodláte ubírat?

Pracujeme dlouhodobě a není to tak, že bychom se probudili a zjistili, jak na tom jsme. Budeme se bavit s představenstvem a zástupci Unipetrolu. A kde hledáme posily? Momentálně všude po světě. Mluvíme s určitými hokejisty, hlavně zahraničními. Nikdo z extraligy nám nebude nabízet jejich nejlepší hráče. Uvidíme, jestli se povede nějaké nové tváře přivést.

Roberts Bukarts z Vítkovic a Jakub Petružálek z Litvínova během extraligového utkání.

Vladimír Pryček, ČTK

Co případné hráčské výměny v rámci extraligy?

Snažili jsme se o ně, ale zájem ze strany druhých klubů nebyl. Pak je složitě dělat nějaký trejd. Ale pořád na tom pracujeme.

Litvínov prohrál v neděli posedmé v řadě, nestačil na Olomouc.

Ten počet porážek je velký, ale nevím, jestli je to teď úplně jen o trenérovi. Vladimír Kýhos má pořád důvěru. Spíš se musíme semknout jako parta a postavit do sestavy lidi, jaké budeme mít k dispozici, aby odvedli maximální výkon, a pokusíme se bodovat v každém dalším zápase.