Litvínov ulovil pro záchranářskou misi plzeňského Moravčíka

Nečekanou posilu do bojů o záchranu v podobě reprezentačního obránce Michala Moravčíka získal Litvínov. Pětadvacetiletý účastník posledních dvou mistrovství světa přichází v rámci hráčské výměny s Plzní za slovenského beka Adama Jánošíka.

Litvínov prohrál sedmkrát v řadě, Vervu trápí především špatná produktivita v přesilovkách a malý důraz v prostoru před brankou. Angažováním 194 centimetrů měřícího a 96 kilo vážícího obránce slibuje zlepšení těchto činností.

„Získali jsme komplexního beka, která zvládá defenzivní práci, ale je schopný podpořit i útok. Bude možno ho využít v přesilových hrách i v oslabení. Přesně takový typ nám v mužstvu chyběl," míní ředitel litvínovského klubu Jiří Šlégr o Moravčíkovi, který v extralize oblékal dosud jen dres Plzně a nastoupil v něm celkem k 273 utkáním. Premiéru v litvínovských barvách by měl zažít už v pátek na Kladně.

Opačným směrem putuje 27letý Adam Jánošík, jenž se na českém ledě objevil už v sezoně 2012/13 v libereckém dresu.

„Pro nás to nebylo snadné rozhodování, protože Michal Moravčík je hráčem našeho klubu už od mládežnických let. Odvedl tady velký kus práce, ale po sezóně bude odcházet, a Adama jsme měli předem vytipovaného, že by mohl zaujmout jeho místo. Pro výměnu jsme se rozhodli už nyní a doufáme, že bude pro všechny strany přínosná," uvádí plzeňský sportovní manažer Tomáš Vlasák. Jánošík si za Škodu poprvé zahraje rovněž v pátek, doma proti mistrovskému Třinci.